Potion Permit APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bi rol yapma oyunudur. Malzemeler toplayın, iksirler oluşturun ve kasabadaki hastaları iyileştirin.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Moonbury kasabasındaki tek umut olan siz, kasabadaki hastları iyileştirmek için görevlendirildiniz. Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz RPG oyunu olan Potion Permit APK'da, hem kasabayı hem de kasabada yaşayanları birçok yönden geliştirmelisiniz.

Bu oyun, görsellerden de anlayacağınız üzere bir yaşam simülatörüdür diyebiliriz. Evet, bu tarz oyunların neredeyse hepsinde bir çiftçilik mekaniği olduğunu biliyorsunuzdur. Çiftçiliğe doymuş RPG oyuncularına artık yeni bir deneyim sunan Potion Permit'te, iksirler üretmeli ve kasabadaki hastaları iyileştirmelisiniz.

Aslında oyundaki tek amaç hastaları iyileştirmek değil, aynı zamanda kasabadaki vatandaşların kimyagerlere karşı duyduğu önyargıyı kırmak olacaktır. Bu nedenle insanlarla doğru bir iletişim kurmalı ve yaptığınız işleri vatandaşa iyi pazarlamalısınız.

Kasabadaki sakinlerin hastalığını teşhis edin, malzemeleri birleştirerek iksirler oluşturun ve insanları iyileştirin. Ayrıca iksir malzemelerinizi etraftan toplamalısınız. Aksi takdirde iksirleri yaparken zorlanabilir veya hiçbir şekilde oluşturamazsınız.

Potion Permit APK İndir

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bu rol yapma oyununda, güzel vakit geçirebilir ve basit grafiklerle iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ayrıca oyundaki buluta kaydetme özelliği sayesinde de, başka cihazlardan ilerlemenize devam edebilirsiniz.

Eğer siz de bu tarz 2D RPG oyunlarından hoşlanıyorsanız, Potion Permit APK'yı indirebilirsiniz.