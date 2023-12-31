Prey, ilgi çekici grafikleriyle dikkat çeken bir FPS oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Prey, oyunculara uzayın derinliklerinde geçen gerilim dolu bir bilim kurgu hikayesi sunan bir FPS oyunudur. Oyun aslında ilk olarak 2006 yılında karşımıza çıkmıştı. Kendi çapında başarılı olan ve ilginç hikayesiyle dikkat çeken bu oyunun devamı için kollar sıvanmıştı; fakat Prey 2 rafa kaldırılmıştı.

Bunun üzerine Bethesda oyunun isim haklarını satın almış ve yeni Prey oyununun geliştirilmesi için Dishonored serisini de geliştiren Arkane Studios ile anlaşmıştı. İşte bu yeni Prey oyunu seneler önce oynadığımız oyunu günümüz teknolojisiyle tekrardan oyunculara sunuyor.

Prey oyununda Morgan Yu adlı bir kahramanın yerine geçiyoruz. Morgan ile oyuna başladığımızda kendimizi Talos I adlı bir uzay istasyonunda uyanarak buluyoruz. 2032 yılında geçen oyunda insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek özel deneyler yürütülüyor. Bu deneylerde kullanılan bir denek olduğumuz Prey'de deneyin ters gitmesi sonucu önlenemeyen olaylar baş gösteriyor. Talos I istilacı uzaylılar tarafından ele geçiriliyor ve biz bir av konumuna geliyoruz. Temel amacımız ise önceden başımıza ne geldiğini öğrenmek için Talos I'in sırlarını ortaya çıkarmak ve uzay istasyonundaki araçları bularak hayatta kalmak.

Prey İndir

Prey hafiften Half Life oyunlarındaki atmosfere benzeyen bir atmosfere sahip. Oyunda karşımıza çıkan uzaylılar etraftaki eşyaların şekillerini alabiliyorlar. Bu nedenle her an beklenmedik sürprizlerle karşılaşabiliyoruz.Prey'de kahramanımız planlar toplayarak işine yarayacak eşyalar ve silahlar inşa edebiliyor. Ayrıca uzaylılara özgü yetenekler kazanıp kullanabiliyoruz. Siz de Prey indirin ve uzayın derinliklerindeki gerilim dolu anları deneyimleyin.

Prey Sistem Gereksinimleri