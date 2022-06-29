Primal Dominion ile fantastik bir dünyayı deneyimleyeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022 yılının beklenen oyunları arasında yer alan ve bu yaz lansmana çıkması beklenen Primal Dominion için geri sayım başladı. Aksiyon ve macera oyunları arasına katılacak olan yapım, ilk aşama da erken erişim oyunu olarak lansmana çıkacak. Tek oyunculu ve çok oyunculu oyun modları ile oyuncularına aksiyon yüklü sahneler sunan yapım, sadece İngilizce dil desteği ile oynanabilecek. Yapım içerisinde oyunculara birbirinden farklı silah modelleri sunuluyor. Silahların tasarımları ve ses efektleri oldukça başarılı bir boyutta oyunculara sunulacakken, bünyesinde birbirinden farklı tehlikeli yaratığa da yer verecek. Bu yaratıklardan bazıları da büyük dinazorlar olacak.

Primal Dominion Özellikler

Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modları,

Sadece İngilizce dil desteği,

Birbirinden farklı silah modelleri,

Çarpıcı grafik açıları,

Fantastik yaratıklar,

Farklı zorluklar,

Kaliteli ses efektleri,

Oyuncularına aksiyon yüklü sahneler sunacak olan Primal Dominion, yaz aylarında Steam üzerinde lansmana çıkacak. Windows oyuncuları tarafından merakla beklenen yapım, çarpıcı grafik efektleri ile oyunculara farklı türde yaratıklara karşı da mücadele etme fırsatı verecek. Farklı zorluklar ile oyunculara sürükleyici bir deneyim sunacak olan oyun ilk aşamada sınırlı bir içerik ile erken erişim oyunu olarak lansmana çıkacak. Merakla beklenen 2022 model oyunun fiyat etiketi henüz belli olmazken, sistem gereksinimleri ise Steam sayfası üzerinden oyuncular ile paylaşıldı. Oyun içerisinde başarılı ses efektleri ile karşılaşacak olan oyuncular aksiyon sahnelerini gerçekçi bir yapıda deneyimleyecekler.

Primal Dominion İndir

Cyrogen Labs tarafından geliştirilen ve 2022'nin yaz aylarında lansmana çıkacak olan aksiyon oyunu Primal Dominion için geri sayım başladı.

Primal Dominion Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: i3-3220 Intel or AMD Equivalent

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 280X or Higher

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Primal Dominion Önerilen Sistem Gereksinimleri