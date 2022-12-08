Project Playtime APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 85.00 MB
- Üretici GearBox Games
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Project Playtime APK, korku oyunu sevenler için mobil macera korku oyunudur.
Canavarlar ile savaşırken aynı anda yeni arkadaşlar edinebileceğin Project Playtime APK son günlerde oldukça popüler bir korku oyunudur. Hem macera hem de korku oyunu olarak geçen Project Playtime APK, aynı zamanda harika şarkılar içermektedir.
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Canvarların bulunduğu Project Playtime APK indirdiğinizde yeni arkadaşlar da edinebilme imkanı tanımaktadır. Hatta oyun içindeki eğlenceli müzikler ile mobil için olmazsa olmazlar arasında yer aldığı söyleyebiliriz.
Canavarların yanı sıra birçok yeni korkutucu karakter bulunan oyun bulmaca tarzı bir özellikte bulundurmaktadır. Siz de arkadaşlarınız ile korku dolu ve maceralı anlar yaşamak istiyorsanız. Project Playtime APK indirebilir ve bu atmosfere ortak olabilirsiniz.
Project Playtime Özellikleri
- Korku ve macera oyunu
- Birçok müzik
- Arkadaş edinebilme
- Bulmaca
- Değişik karakterler
Eğlenceli şarkılar
Harika grafikler
Birçok özellik