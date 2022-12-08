Project Playtime APK, korku oyunu sevenler için mobil macera korku oyunudur.

Abdullah Yılmaz - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Canavarlar ile savaşırken aynı anda yeni arkadaşlar edinebileceğin Project Playtime APK son günlerde oldukça popüler bir korku oyunudur. Hem macera hem de korku oyunu olarak geçen Project Playtime APK, aynı zamanda harika şarkılar içermektedir.

Project Playtime APK İndir

Canvarların bulunduğu Project Playtime APK indirdiğinizde yeni arkadaşlar da edinebilme imkanı tanımaktadır. Hatta oyun içindeki eğlenceli müzikler ile mobil için olmazsa olmazlar arasında yer aldığı söyleyebiliriz.

Canavarların yanı sıra birçok yeni korkutucu karakter bulunan oyun bulmaca tarzı bir özellikte bulundurmaktadır. Siz de arkadaşlarınız ile korku dolu ve maceralı anlar yaşamak istiyorsanız. Project Playtime APK indirebilir ve bu atmosfere ortak olabilirsiniz.

Project Playtime Özellikleri

Korku ve macera oyunu

Birçok müzik

Arkadaş edinebilme

Bulmaca

Değişik karakterler