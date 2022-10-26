Arkadaşların ile hayatta kal ve yardım çağrısında bulun. Ancak, içindeki hainlere dikkat et! Project Winter Mobile ile heyecan dolu aksiyon yaşa.

Abdullah Yılmaz - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaş grubunuz ile hayatta kalmanız gerekmektedir. Yaşam ve ölümün arasındaki çizgiyi belirlemek grubunuzun yapacağı hareketlere göre değişir. Ekip işinin en önemli görevlerinden biri de gerçek bir takım mücadelesi vermek ve hayatta kalmaktır. Project Winter Mobile, kötü şartlar altında hayatta kalmanıza ve yardım çağrısında bulunmanızı istiyor.

Project Winter Mobile İndir

Oyun, 7 kişilik takım arkadaşlarınız ile bir kar fırtınasında hayatta kalmanın mücadelesini vermenizi istiyor. Ancak, içinizden biri hain ve sizin yardım çağrısı bulunmanız da engeller koymaktadır .

Tabii sizin bunu bilmeniz zaman alacaktır. Takımının hayatta kalmasını engellemek hainler için en önemli görevlerden biridir ama hain siz de olabilirsiniz. Yardım çağrısı verdiğinizde bir helikopter çağırabilir ve kurtulabilirsin.

Oyuncuların yorumlarına göre sesli konuşmanın oyunda faydalı olmadığı görülmektedir. Ancak, bu bazı güncellemeler ile çözülebilir. Project Winter Mobile indirdiğinizde fark edeceksiniz ki hemen öğrenemeyeceksiniz.

Oyunu öğrenmek için en az birkaç defa oynamanız gerekmektedir. Aynı oyunu bilgisayar versiyonun da bulunması ve mobil cihazlara gelmesi oldukça iyi duruyor.

Eğer, zorlu bir kar fırtınasında arkadaşlarınızla hayatta kalmaya çalışmak istiyor ve aranızdaki hainlerden sıyrılarak yardım çağrısında bulunup kurtulmak istiyorsanız, bu oyuna bir göz atabilirsiniz ya da arkadaş grubunuzdaki bir hain olarak diğer arkadaşlarınızın hayatta kalmasını engelleyebilirsin ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.