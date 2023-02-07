Quake Live efsane FPS oyunu serisisnin ücretsiz olarak oynayabileceğiniz yenilenmiş versiyonudur

Can Erdil Şentürk - 40 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Quake Live birçoğumuzun çocukluğunda severek oynadığı Quake oyunlarını yeniden canlandıran bir online FPS oyunudur.

Bilgisayarlarınız üzerinde oynayabileceğiniz bir oyun olan Quake Live bütün Quake oyunlarının geliştiricisi olan id Software tarafından elden geçirilmiş ve yenilenmiş Quake 3 olarak tanımlanabilir. Quake Live'de yine arena tabanlı online karşılaşmalara katılıyoruz ve rakiplerimizle kıyasıya savaşıyoruz. Düşmanlarımızı öldürerek en yüksek skoru yakalamaya çalıştığımız Quake Live yine hızlı ve heyecan dolu bir oyun yapısını bizlere sunuyor.

Quake Live İndir

Quake Live klasik Quake oyunlarına sadık kalınarak hazırlanmış bir oyun. Quake Live'de çok yüksek kaliteli yeni nesil grafikler tercih edilmemiş, oyunun grafik yapısı daha çok orjinal Quake 3'ün grafiklerinin HD ekranlara uyarlanmış hali olarak tanımlanabilir. Bu sayede düşük sistem konfigürasyonuna sahip bilgisayarlarda bile oyunun akıcı bir şekilde çalışması sağlanıyor ve oyunun daha geniş bir oyuncu kitlesine sunulması amaçlanıyor.

Quake Live'de oyuncuları 100'den fazla arena beklemekte. Bu arenaların arasında Quake topluluğu tarafından tasarlanmış arenaların yanısıra id Software tarafından tasarlanmış yeni arenalar da yer alıyor. 12'in üzerinde farklı oyun modunun yer aldığı Quake Live arkadaşlarınızla veya diğer oyunculara karşı oynayabileceğiniz eğlenceli bir FPS oyunu.

Quake Live Sistem Gereksinimleri