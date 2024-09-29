RACE: Rocket Arena Car Extreme APK, oyunculara savaş ve yarış deneyimini aynı anda sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aksiyon dolu OFF-ROAD yarışına hazır mısınız? Farklı tarihi çağlarda ve arazi türlerinde yarışma imkanı sunan RACE: Rocket Arena Car Extreme APK'da, roket ateşleyin ve rakiplerinizin saldırılarına karşı koyun. Aslında aksiyon-yarış türünde bir başlığa koysak daha doğru olabilir. Hem yarışın hem de rakiplerinizi silahlarınızla birlikte geride bırakın.

Grafik açısından mükemmel bir deneyim sunan RACE: Rocket Arena Car Extreme, savaş mekanikleriyle de iyi bir iş çıkarmışa benziyor. Ekranın sol kısmında bulunan araç yeteneklerini kullanarak; savaşabilir, hızlanabilir ve koruyucu kalkanınızı aktif edebilirsiniz.

RACE: Rocket Arena Car Extreme APK İndir

3D yarış müsabakalarına katılın ve diğer oyunculara karşı mücadele verin. Her ne kadar kafa karışırıcı bir kontrol yapısı olarak görünse de, aslında baktığımız zamanda sadece sağa ve sola yön tuşlarına sahiptir. Ekstra olarak sadece yeteneklerinizi doğru kullanmalısınız.

Çeşitli turlarda veya farklı aşamalarda biten yarışlar bulunuyor. Birinci olmak istiyorsanız, aracınızı özelleştirin ve yarışlarda en iyi tur süresini yapın.

Siz de RACE: Rocket Arena Car Extreme APK indirerek, yarış deneyiminizi aksiyonla birlikte karıştırabilirsiniz.