Exion Off-Road Racing APK, oyunculara tatmin edici grafikler ve kontroller sunan bir drift oyunudur.

Berkcan Aktürk - 21 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Exion Off-Road Racing APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz gerçekçi bir drift oyunudur. Basit grafiklere sahip olan oyun, oyunculara sadece drift zevki sunmaktadır. Araçlarınızı istediğiniz gibi özelleştirebilir ve keyifli sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Farklı araçları virajı bol olan pistlerde sürün ve drift atın.

Yükseltilebilir parçalar olarak motor, süspansiyon ve lastikler bulunuyor. Çeşitli yükseltmeler sayesinde aracınızı daha iyi bir fizikte sürebilirsiniz. Ayrı olarak gerçekçi fizik yapısı da buna eşlik etmektedir.

Normal şehir görünümünün yanı sıra tam tersi olarak kumla kaplı bir haritayla oyunculara sunulmaktadır. Kum zeminde driftlerinizi yaparken puan kazanın ve en iyi hareketi gösterin.

Exion Off-Road Racing APK İndir

Exion Off-Road Racing APK'nın kontrollerine bakacak olursak; basit, sade ve kullanışlı bir kontrol yapısı bizleri karşılıyor diyebiliriz.

Siz de Exion Off-Road Racing APK indirin ve düşük grafiklere sahip olan bir drift oyunu deneyimi yaşayın. Tek başınıza araçlarınızı özelleştirin, haritaya girin ve efsanevi hareketlere imza atın!