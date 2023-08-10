Razer Nexus, Kishi v2 kontrolcüsü için bir bağlantı aracı olmasının yanında, içerisinde 1000'den fazla oynayabileceğiniz oyun bulunduruyor.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobilde iyi bir deneyim yaşamanız için tasarlanan Razer Nexus, yine Razer'ın üretimi olan Razer Kishi v2 için telefonunuzla bağlantı kurmanızı sağlıyor. Tamamen ücretsiz olan Razer Nexus, içerisinde oynayabileceğiniz bir oyun kataloğu ve düzenleyebileceğiniz kontrolcü ayarları bulunduruyor.

Mobil cihazınızda konsol deneyimi yaşayacağınız Razer Nexus, içerisinde 1000'den fazla uyumlu oyun bulunduruyor. Kishi v2'nizi açıp Razer Nexus uygulaması ile kolayca oyunlar oynayabilirsiniz. Ayrıca oyunlarınızı kaydetmeye de olanak sağlayan Razer Nexus, oyunlara sanal denetleyici ekleyerek ekran kaydı almanızı sağlıyor.

Razer Nexus İndir

Razer Kishi v2 için güzel bir yardımcı rolü üstlenen Razer Nexus, kontrolcünün ayarlarını, donanım yazılımlarını, titreşimini, düğmelerini ve daha birçok özelliğini özelleştirebiliyor.

Kontrolcü üzerinden tek tuşla açabildiğiniz Razer Nexus, yeni eklenen özellikleriyle içerisinde dinamik renk ayarları ve arka plan seçenekleri de bulunduruyor. Ayrıca, versiyon 3 ile beraber Xbox'ın bulut oyunlarını da oynayabiliyorsunuz. Telefonunuzda bir konsol keyfi yaşamak istiyorsanız Razer Nexus indirin ve binlerce oyunu oynama şansı yakalayın.

Razer Nexus Özellikleri