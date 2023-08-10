Razer Nexus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 22.00 MB
- Üretici Razer Inc.
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Razer Nexus, Kishi v2 kontrolcüsü için bir bağlantı aracı olmasının yanında, içerisinde 1000'den fazla oynayabileceğiniz oyun bulunduruyor.
Mobilde iyi bir deneyim yaşamanız için tasarlanan Razer Nexus, yine Razer'ın üretimi olan Razer Kishi v2 için telefonunuzla bağlantı kurmanızı sağlıyor. Tamamen ücretsiz olan Razer Nexus, içerisinde oynayabileceğiniz bir oyun kataloğu ve düzenleyebileceğiniz kontrolcü ayarları bulunduruyor.
Mobil cihazınızda konsol deneyimi yaşayacağınız Razer Nexus, içerisinde 1000'den fazla uyumlu oyun bulunduruyor. Kishi v2'nizi açıp Razer Nexus uygulaması ile kolayca oyunlar oynayabilirsiniz. Ayrıca oyunlarınızı kaydetmeye de olanak sağlayan Razer Nexus, oyunlara sanal denetleyici ekleyerek ekran kaydı almanızı sağlıyor.
Razer Nexus İndir
Razer Kishi v2 için güzel bir yardımcı rolü üstlenen Razer Nexus, kontrolcünün ayarlarını, donanım yazılımlarını, titreşimini, düğmelerini ve daha birçok özelliğini özelleştirebiliyor.
Kontrolcü üzerinden tek tuşla açabildiğiniz Razer Nexus, yeni eklenen özellikleriyle içerisinde dinamik renk ayarları ve arka plan seçenekleri de bulunduruyor. Ayrıca, versiyon 3 ile beraber Xbox'ın bulut oyunlarını da oynayabiliyorsunuz. Telefonunuzda bir konsol keyfi yaşamak istiyorsanız Razer Nexus indirin ve binlerce oyunu oynama şansı yakalayın.
Razer Nexus Özellikleri
- Özel bir düğmeyle oyununuzun resimlerini ve videolarını çekin veya oyununuzu canlı yayınlayın
- Seçilmiş kategorilerde özenle seçilmiş oyun önerilerini keşfedin
- Oyunlarınızı başlatın, favorileri yönetin ve oyun seçeneklerini özelleştirin
- Kishi V2 ayarlarını özelleştirin, donanım yazılımını güncelleyin ve çok işlevli düğmeleri yeniden eşleştirin
- Kishi V2'nizle dokunmatik ekranlı oyunlar oynayın
- Dinamik Renk ve Oyun Arka Planı seçeneklerini özelleştirin
- Nexus'ta Xbox bulut oyunları oynayın
- Sanal Denetleyici kullanın
- Favori oyunları Favoriler satırına ekleyin