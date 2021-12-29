Real Boxing 2 APK, son derece gerçekçi grafiklere sahip boks oyunu. Dövüş oyunlarını sevenler Real Boxing 2 Android boks oyununu kaçırmasın.

Erkan Calp - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Real Boxing 2 APK olarak veya Google Play Store’dan Android telefonlara ücretsiz indirilebilen boks oyunu. Vivid Games tarafından geliştirilen boks simülatörü oyununda eşi benzeri olmayan bir boksör yaratıyor, dünya genelinde oyuncuları ringe gömmek için yeteneklerini geliştirip donatıyorsunuz. Mobilde yüksek kalitede grafiklere sahip tek boks oyunu diyebilirim.

Real Boxing 2 APK İndir

Real Boxing 2 APK Android oyunu, sonu gelmeyen MMO dövüş macerasına sokuyor. Üst düzey boks şampiyonları arasına girmek hiç kolay olmayacak. Direk vurun, kroşe sallayın, aparkat atın, gövdeye çalışın… Hareketleri yıkıcı özel yumruklarla birleştirin ve rakiplerinizi nakavt etmek için kendinizi geliştirmeye odaklanın. Sınırlı süreliğine açık meydan okuma maçlarında yeni türe rakiplerle boy ölçüşün. Oyuncuları nakavt ettikçe yeni destansı boksör donanımlarının kilidi açılır. Boksörünüzün gücünü, enerjisini, hızını ve dayanıklılığını geliştirin. Bu spor oyununda kendi dövüş stilinizi yaratabilirsiniz. Oyunda ilerledikçe geliştirebileceğiniz ve kişiselleştirilebilir birbirinden eşsiz ekipmanlara erişim hakkı kazanarak boksörünüzün dövüş istatistiklerini ve yeteneklerini geliştirin.

Real Boxing 2’de kendi boksörünüzü yaratabilirsiniz. Vücut ağırlığından kas yapısına hareketlerinden göz rengi ve burun şekline en ufak detayına kadar seçimler yaparak kendi boksörünüzü yaratın.

Arkadaşlarınızı davet edin ve en iyi boksörün kim olduğunu göstermek için gerçek zamanlı birebir (PvP) boks maçında yumruklarınızı konuşturun. En iyi boksörü nakavt etmek ve liderlik sıralamasında çeşitli kategorilerde en yüksek skoru elde etmek için dövüşün. Mini oyunlarda dövüşçünüzü eğitin ve günlük çekilişle boksörünüze müthiş ödüller kazandırın.

Real Boxing 2, en dinamik boks ve dövüş oyunları, görsel anlamda en büyüleyici MMO dövüş oyunu deneyimi yaşatmak için Unreal Engine 4 oyun motorunu kullanır.