Real Gangster Crime APK Android oyun, GTA mobile oyununu sevenlerin ilgisini çekiyor.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Real Gangster Crime APK, GTA Mobile oyununu beğenip, GTA benzeri oyun arayanlara önereceğim bir yapım. Mafya gangster simülatörü Real Gangster Crime APK oyun indirmesi ve oynaması ücretsiz!

Real Gangster Crime APK İndir

Su dünyası her zaman şehrin sokaklarında var olacak. Çete dünyasında başarının bedeli ağır, çok azı zirveye ulaşabilir. RPG öğelerine sahip heyecan verici 3 boyutlu üçüncü şahıs nişancı oyununda yeteneklerinizi deneyin ve açık dünyada sokak çetesi savaşlarının atmosferine dalın. Büyük şehirde macera dolu görevler sizi bekliyor. Sert yasaların geçerli olduğu tehlikeli ve büyüleyici bir dünya tüm ihtişamıyla karşınıza çıkacak. Şehirdeki herkese gerçek bir gangster olduğunuzu gösterin, tüm sahte rakipleri ortadan kaldırın ve kendinize büyük bir yeraltı imparatorluğu arayın.

Oyun, getto sokaklarıyla çevrili büyük ve modern bir şehirde geçiyor. Yüksek gökdelenler ve lüks yaşam bu şehri çöldeki bir vaha haline getiriyor. Bu şehir asla uyumuyor ve ışıklarıyla taş ormana meydan okumaya cesaret eden herkesi kendine çekiyor. Bu heyecan verici suç macerasında başarı ve zafer için şansınızı deneyin.

Daha ciddi görevler için işinize yarayacak gerekli oyun kaynaklarına sahip olmanızı sağlayacak heyecan verici macera görevleri sizi bekliyor. Herkesin kendi olduğu çetin bir sokak hayatıyla karşılaşacaksınız. Konsantrasyonunuzu kaybetmemelisiniz, çünkü burada mermiler havada uçuşuyor. Macera görevlerini geçerek şehri kimin yönettiğini ve şehrin kurallarının ne olduğunu öğreneceksiniz.

Gangsterlerle savaşmanızda yardımcı olacak emrinize amade zengin bir cephanelik var. Çeviklik, dayanıklılık, kontrol ekipmanı ve silahlardaki becerilerinizi geliştirin. Silah deposunda geniş bir seçenek bulacaksınız. En küçük bıçaktan başa çıkması güç makineli tüfeğe kadar her zevke uygun şey var. Kendinizi dilediğiniz kadar silahlandırabilirsiniz, kimse sizi durduramaz.

Mağazadan ilk yardım çantası ve zırh alabilirsiniz. Bu faydalı şeyleri şehrin sokaklarında da bulabilir veya düşmanlardan alabilirsiniz. Sağlığınızın korunmasını ve yenilenmesini önceden sağlayın, bu savaşa dayanmanıza yardımcı olacak.

Oyunda çok sayıda farklı araç var. Sıradan şehir arabaları, spor arabalar, güçlü motosikletler, ağır silahlı tanklar…

Şehir haritasında çok sayıda ilk yardım çantası, cephane, silah, para gibi ücretsiz oyun kaynakları var, tek ihtiyacınız olan onlar bulmak.