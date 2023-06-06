Reckless Getaway 2 APK, Pixelbite’ın yapımcılığını üstlendiği bir aksiyon oyunu.

Raşit Bütüner - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Reckless Getaway 2 APK birbirinden farklı araçları kullanarak şehirde kaos çıkarabileceğiniz bir aksiyon oyunudur. Android ve IOS için ayrı olarak üretilen oyun, yoğun bir ilgiyle karşılanıyor.

Reckless Getaway 2 APK İndir

Şehrin içinde suç ve kaosa hükmederek puanlar kazanacağınız Reckles Getaway 2 APK, en çok arananlar listesindeki yerinizi korumanızı istiyor. Şehirdeki tüm polisleri peşinize takarak onlardan kurtulmanız gereken oyunda, tarzınıza en yakın araçları seçerek puan toplamaya başlayabilirsiniz.

Reckless Getaway 2, yeni çıkan bir oyun olmasına rağmen şimdiden beğeni yağmuruna tutulmuş durumda. Gelişmiş grafikleri, araç çeşitliliği ve oynanış bakımından sağladığı kolaylıklar neticesinde yılın gözde oyunları arasına girmiş bulunuyor. Google Play ve App Store’da bulunan oyuna Reckless Getaway 2 APK indir şeklinde aratarak da sahip olabilirsiniz.

Reckless Getaway 2 Özellikleri

Reckless Getaway 2 şehirdeki suça hükmederken sadece spor arabaları ilginize sunmuyor. Tank, biçerdöver, forklift ve TIR gibi birbirinden farklı araçları da satın alabileceğiniz oyunda, işlediğiniz suçlara fantastik bir boyut katabilirsiniz. Bu araçların kendilerini öne çıkaran unsurlarından faydalanarak ek puan kazanabilirsiniz.

Reckless Getaway 2, oyuncuların eğlence anlayışlarına yönelik araçları tek bir yerde topluyor. Bu kapsamda hız düşkünü oyuncular spor arabaları tercih ederek kovalamacanın keyfini çıkarırken, yıkım üzerine odaklanan oyuncular tank gibi araçları tercih ederek ağırlıklarını ortaya koyabilirler.