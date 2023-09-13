Red Ball 4 APK, yepyeni macerasıyla ve yenilenen seviyeleri ile birlikte oyuncularla buluştu.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Heyecan verici fizik moturu ile inanılmaz bir şekilde bağımlılık yapan Red Ball 4 APK, macera dolu seviyeleriyle beraber geliştirilmeye devam ediyor. Başlangıçta basit bir platform oyunu gibi gözükse de, gitgide zorlaşan yapısıyla işiniz kolay olmayacak.

Kırmızı bir top olarak tamamlamanız gereken bulmacalar ve seviyeler içerisinde zevkli bir deneyim yaşayacaksınız. Zorlu parkurları aşıp, öldürücü ışınların arasından geçeceksiniz. Tüm bunlara hazırlıklı olmalı ve oyunu erkenden çözmelisiniz. Yuvarlanma ve zıplama gibi mekaniksel olaylara erkenden alışmanız oyun içinde size büyük katkı sağlayacaktır. Nerede ve ne zaman hareket edeceğinizi bilirseniz Red Ball'da ileri seviyelere kolayca ulaşırsınız.

Red Ball 4 APK İndir

Toplamda 75 seviye bulunan Red Ball 4'te, aynı zamanda kıyasıya mücadele edeceğiniz boss savaşları da bulunuyor. Zor tuzaklardan geçerken sayısız engeli aşın ve ücretsiz bir şekilde oynayabildiğiniz bu oyunun tadına varın.

Siz de yenilenen özellikleriyle birlikte Red Ball 4 APK indirin ve gezegeni saran bu kötülükle mücadele verin.

Red Ball 4 APK Özellikleri