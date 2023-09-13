Red Ball 4 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 127.00 MB
- Üretici FDG Entertainment GmbH & Co.KG
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Red Ball 4 APK, yepyeni macerasıyla ve yenilenen seviyeleri ile birlikte oyuncularla buluştu.
Heyecan verici fizik moturu ile inanılmaz bir şekilde bağımlılık yapan Red Ball 4 APK, macera dolu seviyeleriyle beraber geliştirilmeye devam ediyor. Başlangıçta basit bir platform oyunu gibi gözükse de, gitgide zorlaşan yapısıyla işiniz kolay olmayacak.
Kırmızı bir top olarak tamamlamanız gereken bulmacalar ve seviyeler içerisinde zevkli bir deneyim yaşayacaksınız. Zorlu parkurları aşıp, öldürücü ışınların arasından geçeceksiniz. Tüm bunlara hazırlıklı olmalı ve oyunu erkenden çözmelisiniz. Yuvarlanma ve zıplama gibi mekaniksel olaylara erkenden alışmanız oyun içinde size büyük katkı sağlayacaktır. Nerede ve ne zaman hareket edeceğinizi bilirseniz Red Ball'da ileri seviyelere kolayca ulaşırsınız.
Red Ball 4 APK İndir
Toplamda 75 seviye bulunan Red Ball 4'te, aynı zamanda kıyasıya mücadele edeceğiniz boss savaşları da bulunuyor. Zor tuzaklardan geçerken sayısız engeli aşın ve ücretsiz bir şekilde oynayabildiğiniz bu oyunun tadına varın.
Siz de yenilenen özellikleriyle birlikte Red Ball 4 APK indirin ve gezegeni saran bu kötülükle mücadele verin.
Red Ball 4 APK Özellikleri
- Red Ball 4 ile yeni maceralar
- Oynayabileceğiniz toplamda 75 seviye
- Destansı boss savaşları
- Heyecan Verici Fizik Öğeleri
- Sorunsuz grafikleri ve harika bir oyun müziği
- HID Kontrol Cihazı Desteği