Tek ya da eşli olarak vampir öldürdüğünüz bir oyun olan Redfall’da karakterinizi seçin ve avlanmaya başlayın.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkane Austin tarafınfan geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanan bir FPS olan Redfall, açık dünyaya sahip bir aksiyon/macera oyunudur. 2 Mayıs 2023 tarihinde piyasaya sürülen Redfall maalesef pek iyi bir çıkış yapamadı.

Çıkışında pek çok teknik aksaklık yaşayan Redfall oyuncuların eleştirilerine maruz kaldı. Kendi türü içerisinde fena bir oyun olmamasına rağmen teknik sıkıntılardan ötürü oyuncular tarafından yerden yere vuruldu. Umuyoruz ki ilerleyen süreçte bu durum düzeltilir.

Açık dünyada vampirleri avlamaya çalıştığınız bu oyunda tek ya da eşli olarak oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelip bu oyunu oynamak çok daha keyifli olacaktır.

Redfall İndir

Arkane ve Bethesda imzalı bu oyunu oynamak istiyorsanız hemen Redfall indirin ve karşınıza çıkan tüm düşmanları ortadan kaldırın. Eğer bu tarzdaki oyunları seviyorsanız Redfall’da keyifli saatler geçirebilirsiniz.

Redfall Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-8400 2.80GHz ya daAMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-8400 2.80GHz ya daAMD Ryzen 5 1600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD RX 580 / NV GTX 1070 / 6 GB VRAM

: AMD RX 580 / NV GTX 1070 / 6 GB VRAM DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 100 GB kullanılabilir alan

: 100 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD tavsiye ediliyor.