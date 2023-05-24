Redfall
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 99000.00 MB
- Üretici Arkane Austin
-
Tek ya da eşli olarak vampir öldürdüğünüz bir oyun olan Redfall’da karakterinizi seçin ve avlanmaya başlayın.
Arkane Austin tarafınfan geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanan bir FPS olan Redfall, açık dünyaya sahip bir aksiyon/macera oyunudur. 2 Mayıs 2023 tarihinde piyasaya sürülen Redfall maalesef pek iyi bir çıkış yapamadı.
Çıkışında pek çok teknik aksaklık yaşayan Redfall oyuncuların eleştirilerine maruz kaldı. Kendi türü içerisinde fena bir oyun olmamasına rağmen teknik sıkıntılardan ötürü oyuncular tarafından yerden yere vuruldu. Umuyoruz ki ilerleyen süreçte bu durum düzeltilir.
Açık dünyada vampirleri avlamaya çalıştığınız bu oyunda tek ya da eşli olarak oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelip bu oyunu oynamak çok daha keyifli olacaktır.
Redfall İndir
Arkane ve Bethesda imzalı bu oyunu oynamak istiyorsanız hemen Redfall indirin ve karşınıza çıkan tüm düşmanları ortadan kaldırın. Eğer bu tarzdaki oyunları seviyorsanız Redfall’da keyifli saatler geçirebilirsiniz.
Redfall Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-8400 2.80GHz ya daAMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD RX 580 / NV GTX 1070 / 6 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD tavsiye ediliyor.
Uzun süreli oynanış
Çok kötü bir optimizasyona sahip
Tekrar eden oynanış yapısı
Aynı türde benzer çok fazla oyun var
Oyuncuya yeni bir şey vadetmiyor