Refind Self APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 95 MB
- Üretici PLAYISM
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İyi hazırlanmış bir hikayeye sahip olan Refind Self APK, kişiliğinizi öğrenebileceğiniz bir Android macera oyunudur.
Oyunculara yaklaşık 1 saatlik oyun süresi sunan Refind Self APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur. Farklı amaçlar için geliştirilen oyunda, kişiliğinizi analiz edebilir veya hikayeyi tamamlamak için oynayabilirsiniz.
Hikayede ilerlerken çeşitli testlere ve diyaloglara cevap verecek, mini oyunlar oynayacaksınız. Refind Self APK'nın sonuna geldiğinizde ise kişilik yapınız hakkında bilgi alabileceksiniz. Sorulara verdiğiniz cevapların herhangi bir doğrusu veya yanlışı yoktur. İçinizden nasıl geliyorsa o şekilde cevaplayın ve hikayede ilerleyin.
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Refind Self'in hikayesinden kısaca bahsedecek olursak; sizi bir robot olarak yaratan doktorun mezarında oyuna başlayacaksınız. Dünyada sizin gibi farklı işler için yaratılan robotlar da bulunmaktadır. Doktorla ilgili anılarınızın anahtarı olan yerlere seyahat edin ve size emanet edilen şeylerin sırlarını ortaya çıkarın.
Hijaye boyunca diğer robotlarla etkileşime girebilir ve sohbet edebilirsiniz. Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Refind Self APK, basit kontrollere ve oynanışa sahip olduğu için oyuncuları yormamaktadır. Sadece sorulara cevap verin ve karakteri ilerletin.
Siz de hem kişiliğinizi öğrenmek hem de oyunun hikayesini tamamlamak istiyorsanız, Refind Self APK indirebilirsiniz.