Hayatta kalma oyunu olan Reign Of Dwarf'ta, arkadaşlarınızla birlikte üs inşa edin ve tehlikelere karşı korunun.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vahşi doğaya tek başınıza bırakılıyorsunuz ve başınızın çaresine bakmalısınız. Reign Of Dwarf'ta, hayatta kalmak için kendinize bir üs inşa edin, kaynaklarınızı toplayın ve dışarıdaki tehlikelerden korunun. Açık dünya hayatta kalma oyunu olan bu oyunda, hayatta kalma yöntemlerini öğrenin ve arkadaşlarınızla birlikte diğer oyunculara karşı savaşın.

Doğada tek olduğunuzu unutmayın ve her tehlikeye karşı dikkatli olun. Her temel ihtiyaç gibi bu oyunda da yiyecek bulmak çok önemlidir. Lakin avlanmak düşündüğünüz kadar kolay olmayacak. Ormandaki hayvanlar avlanması zor canlılar olduğundan, yanınızda size yardım edecek bir arkadaşınızın olması her zaman bir avantajdır.

Reign Of Dwarf İndir

Yiyecek bulmak için avlanma aletleri oluşturmalısınız. Silah ve alet yapmak için çevredeki maddeleri kullanın ve ilk ihtiyacınız olan yiyecek işini çözün. Temel ihtiyaçlarınızı biraz da olsa tamamladıktan sonra üs inşasına başlayabilirsiniz. Çevredeki farklı kaynakları toplayarak kendinize bir yaşam alanı oluşturun ve giderek gelişin.

Oyunda sizin haricinizde birçok tür bulunuyor. Goblinler, devleri orklar ve daha fazlası dışarıda sizi bekliyor. Bu tür tehlikelerden kendinizi korumak için her geçe gün silahlarınızı geliştirmek zorundasınız. Arkadaşlarınızla veya tek başınıza hayatta kalma deneyimi yaşadığınız Reign Of Dwarf'u indirerek, siz de diğer oyunculara karşı savaş verebilir ve doğanın kralı olabilirsiniz.

Reign Of Dwarf Sistem Gereksinimleri