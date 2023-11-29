Reign Of Dwarf
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 24.41 GB
- Üretici AnkleBreaker Studio
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Hayatta kalma oyunu olan Reign Of Dwarf'ta, arkadaşlarınızla birlikte üs inşa edin ve tehlikelere karşı korunun.
Vahşi doğaya tek başınıza bırakılıyorsunuz ve başınızın çaresine bakmalısınız. Reign Of Dwarf'ta, hayatta kalmak için kendinize bir üs inşa edin, kaynaklarınızı toplayın ve dışarıdaki tehlikelerden korunun. Açık dünya hayatta kalma oyunu olan bu oyunda, hayatta kalma yöntemlerini öğrenin ve arkadaşlarınızla birlikte diğer oyunculara karşı savaşın.
Doğada tek olduğunuzu unutmayın ve her tehlikeye karşı dikkatli olun. Her temel ihtiyaç gibi bu oyunda da yiyecek bulmak çok önemlidir. Lakin avlanmak düşündüğünüz kadar kolay olmayacak. Ormandaki hayvanlar avlanması zor canlılar olduğundan, yanınızda size yardım edecek bir arkadaşınızın olması her zaman bir avantajdır.
Reign Of Dwarf İndir
Yiyecek bulmak için avlanma aletleri oluşturmalısınız. Silah ve alet yapmak için çevredeki maddeleri kullanın ve ilk ihtiyacınız olan yiyecek işini çözün. Temel ihtiyaçlarınızı biraz da olsa tamamladıktan sonra üs inşasına başlayabilirsiniz. Çevredeki farklı kaynakları toplayarak kendinize bir yaşam alanı oluşturun ve giderek gelişin.
Oyunda sizin haricinizde birçok tür bulunuyor. Goblinler, devleri orklar ve daha fazlası dışarıda sizi bekliyor. Bu tür tehlikelerden kendinizi korumak için her geçe gün silahlarınızı geliştirmek zorundasınız. Arkadaşlarınızla veya tek başınıza hayatta kalma deneyimi yaşadığınız Reign Of Dwarf'u indirerek, siz de diğer oyunculara karşı savaş verebilir ve doğanın kralı olabilirsiniz.
Reign Of Dwarf Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64bit
- İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 veya daha fazlası
- Bellek: 10 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 670 2GB / AMD R9 280 veya daha fazlası
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan