Reigns APK, oyuncuların kral rolünü üstlendiği bir kart oyunudur. Karşınıza çıkan kartlardaki gelişmeleri inceleyin, seçiminizi yapın ve hayatta kalmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 31 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Reigns APK'da, her şeye karar vermek zorunda olan bir kralı canlandırıyorsunuz. Macera kart oyunu olarak karşımıza çıkan bu oyunda, önünüze gelen kartları yorumlayarak en doğru seçimi yapmanız gerekiyor.

Kartları sağa veya sola kaydırarak, karalarınızı verebilirsiniz. İyi bir kral olmak ve hayatta kalmak istiyorsanız, şehriniz ve insanlarınız için olan kararlarınızı iyi vermelisiniz. Aksi takdirde, tekrar tekrar kötü sonla oyunu bitirebilirsiniz.

Reigns'te, şehirdeki insanlar sizi öldürmek istiyor. Onları kızdıracak her seçiminiz, hayatta kalma sürenize etki edecek en önemli unsurdur. Seçimlerinizi yaparken her konuya aynı dengeyi sağlamalısınız. Din, siyaset, ekonomi ve ordu gibi krallığınızdaki önemli noktaları aynı derecede önemli tutmalısınız.

Reigns APK İndir

Reigns APK'nın 3 farklı sonu olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun en iyi finalini yapmak neredeyse imkansızdır. Olabilecek en iyi sona ulaşmak için gerçekten tüm kararlarınızı en doğru ve en net şekilde vermeniz gerekiyor. Karşınıza Türkçe dil desteği ile gelen kartları okuyun, inceleyin ve seçiminizi yapın.

Daha önce bu tarz macera ve kart oyunu birleşimlerinde deneyimi olmayan oyuncular, oyunun ilk kısımlarında zorlanabilir veya sıkılabilir. Lakin, gitgide sıkılmanız azalacak ve diğer sonları görmek için tekrar tekrar yeniden bağlayacaksınız. Eğer siz de iyi bir kral olabileceğinizi düşünüyorsanız, grafikleri, oynanışı ve hikayesiyle ön plana çıkan Reigns APK'yı indirebilirsiniz.