Renown ile orta çağ temalı bir dünya da hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 5 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

RDBK Studios tarafından geliştirilen ve 2022 - 2023 yılları arasında Steam'de lansmana çıkacak olan Renown orta çağ temalı bir yapıda karşımıza çıkacak. Hayatta kalma üzerine kurulu olacak olan yapım, gerçekçi bir savaş deneyimi sunacak. Steam üzerinde Windows, MacOS ve Linux işletim sistemine sahip bilgisayarlar için sergilenmeye başlanan yapım, ücretsiz bir demosunu da oyuncular iler paylaştı. Sınırlı bir içerik ile ücretsiz olarak yayınlanan demo Steam üzerinden indirilip oynanabiliyor. Gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı mücadele edeceğimiz yapım içerisinde sadece İngilizce dil desteği olacak. Yapım içerisinde oyunculara farklı krallıklar ve kültürler sunulacak. Oyuncular yaptıkları seçimler ile bu krallıklarda görev alacak ve yeteneklerini savaş alanlarında gösterebilecekler.

Renown Özellikleri

Farklı kamera açıları,

Gerçekçi ses efektleri,

Zengin içerik,

Birbirinden farklı savaş alanları,

Kale kuşatma ve fethetme,

Çeşitli orta çağ silahları,

Farklı zırh ve kostümler,

Sadece İngilizce dil desteği

Tek bir dil desteği ile bilgisayar oyuncularına sunulacak olan Renown, gerçekçi bir orta çağ deneyimi yaşayacaklar. Oyuncular kendi karakterlerini özelleştirebilecek, farklı zırh ve silahlar ile donatabilecekler. Yapım içerisinde oyuncular farklı alanlarda savamanın yanı sıra, kaleler kuşatabilecek ve fethedebilecekler. Titizlikle hazırlanmış grafikler eşliğinde oynanacak olan orta çağ oyunu, ses efektleri ile de hem aksiyonu hem de gerilimi üst seviyelere tırmandıracak. Bilgisayar oyuncuları tarafından merakla beklenmeye devam edilen oyunun ne zaman çıkış yapacağı hala belirsizliğini koruyor. Yapım Steam üzerinde 2022 - 2023 yılları arasında lansmana çıkacağını ifade ediyor.

Renown İndir

Fiyat etiketi henüz belli olmayan Renown, ücretsiz demo sürümünü Steam üzerinde oyunculara dağıtılıyor. Dileyen oyuncular demo sürümü indirip oynamaya başlayabilirler.

Renown Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel (R) Core (TM) i7-6700 CPU @ 3.40 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 680 or AMD equivalent

DirectX: Sürüm 10

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Renown Önerilen Sistem Gereksinimleri