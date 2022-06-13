Capcum’un başarılı korku oyun serisi olan Resident Evil, yeni oyunu Resident Evil Re: Verse ile milyonları gerilime doyurmaya hazırlanıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 2 GÜN ÖNCE GÜNCELLENDİ

Capcom’un başarılı oyun serisi olan Resint Evil yine milyonlarca oyuncuya hitap ediyor. Günümüze kadar birbirinden farklı oyun serileri ile adından söz ettiren ünlü yayıncı, 2022 yılı için duyurduğu Resident Evil Re:Verse için geri sayıma başladı. 2022 yılı içerisinde lansmana çıkacak olan korku yüklü oyun, 13 farklı dil desteğine ev sahipliği yapacak. Ancak ne yazık ki bu dil seçenekleri arasında Türkçe yer almayacak. Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı oyun içerisinde ilerlemeye dayalı bir oynanış bulunuyor. Oldukça şık grafik açıları ve görsel efektler ile adından söz ettirecek olan 2022 model korku oyunu ülkemizde de milyonları hedefleyecek. Steam üzerinde lansmana çıkmaya hazırlanan yapım, korku dolu sahneler ile adından söz ettirecek.

Resident Evil Re:Verse Özellikleri

Farklı karakter modelleri,

Korku yüklü sahneler,

Etkileyici düzeyde ses efektleri,

İlerlemeye dayalı bir ortam,

Oldukça zengin bir içerik,

Geçmiş seriden izler,

Hayatta kalma temalı bir dünya,

Bünyesinde birbirinden farklı karakterlere ev sahipliği yapan korku oyunu, serinin en zengin içeriklerini karşımıza çıkaracak. Hayatta kalma ve korku oyunu olarak adından söz ettirecek olan başarılı aksiyon oyunu, yoğun görsel efektlere sahip olacak. Oyuncular yapım içerisinde görsel şölen tadında sahneler ile karşılaşacaklar. Farklı silah modellerinin de yer aldığı yapım içerisinde ses efektleri de oldukça gerilim yüklü bir yapıda oyuncuların karşısına çıkacak. Ölümüne savaşacak olan oyuncular, altı kişilik ölüm maçı savaşlarına dahil olabilecekler. Diğer oyunculara karşı da becerilerini savunabilecek olan oyuncular, zafere ulaşmak için her yolu deneyecekler.

Resident Evil Re:Verse İndir

Korku ve macera oyunu olarak Steam üzerinde sergilenen Resident Evil Re:Verse, 2022 yılı içerisinde lansmana çıkacak. Fiyat etiketi henüz belli olmayan oyun, yakında fiyat etiketi ile satışlara açılacak ve lansmana çıkacak.

Resident Evil Re:Verse Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ／ Intel Core i5-7500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM ／ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM

DirectX: Sürüm 12

Resident Evil Re:Verse Önerilen Sistem Gereksinimleri