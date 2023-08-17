Türk yapımcılarının geliştirdiği Restless Lands'de, Midgard'ı kurtarmak için destansı bir maceraya atılıyoruz.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Huzursuz topraklarda Viking efsanesi olan Midgard için savaş verin. Korkusuz bir savaşçı olarak Midgard'ı canlandırmak için savaştığınız Restless Lands'de, karanlık güçleri durdurun ve bu karanlığa kimin yol açtığını öğrenin. 2D metroidvania oyunu olmasıyla beraber, hikayesiyle de oldukça zengin bir yapıya sahip.

Viking masallarından ve mitolojisinden ilham alan bu oyunda, efsanevi canavarlara karşı savaş verip, gittikçe kötü hal almaya başlayan dünyayı karanlık güçlerden kurtarmalısınız. Türk oyun geliştiricilerinin elinden çıkan Restless Lands, dinamik savaş mekanikleri ve ortam grafikleri açısından göz doyuran bir olmuşa benziyor.

Restless Lands İndir

Macera ve aksiyonun doruklarda olduğu bu 2D piksel oyunda, karakterinizi daha da geliştirecek bazı yetenekler bulunuyor. Gitgide ilerleyerek yeni alanların ve yeteneklerin kilidini açarak, oyununuza daha fazla zevk katabilirsiniz. Mekaniklerin ve bol dövüşün yanı sıra, içerisinde sırlar ve bulmacalar da bulunduruyor. Gizli hazineleri ve bilmeceleri ile birlikte, savaşçı yapınıza biraz da mantık katabilirsiniz.

Viking dünyasından ilham alan Restless Lands'i indirerek, Midgard'daki aksiyona adım atabilirsiniz. Oyunun henüz tam çıkış tarihi belli olmamakla beraber, 2023 içerisinde çıkış yapması bekleniyor. Oyunun Steam sayfasından istek listenize ekleyerek destek olabilirsiniz.

Restless Lands Sistem Gereksinimleri