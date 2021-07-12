Retro Goal, 90'ların popüler futbol oyunlarını hatırlatan süper eğlenceli bir mobil oyun.

Erkan Calp - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Retro Goal, atari oyunları oynamaktan keyif alan nesil severek oynayacağı bir futbol oyunu. Popüler spor oyunları New Star Soccer ve Retro Bowl’un geliştiricilerinden hızlı ve heyecanlı arcade futbol oyunu ve basit takım yönetimi karışımı bir yapım. Zaferi ateşlemek için oyunun geri kalanının kilidini açmadan önce ilk 10 maçı ücretsiz oynayın!

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Atari salonlarında, el konsollarında oynanan nokta grafiklerine rağmen son derece keyif veren oynanışa sahip eski futbol oyunlarını günümüz cihazlarında oynanabilir kılan yapımlardan biri Retro GOAL. 16-bit dönemin en sevilen futbol oyunlarından ilham alan grafikler ve modern dokunmatik ekran kontrollerinin hassasiyetiyle mükemmel piksel inceliğiyle gol üstüne gol atıyor olacaksınız. Dünyanın en sevilen liglerinden bir takım seçin ve sizi zafere taşıyacak süper yıldızları, profesyonelleri ve deli fişekleri yanınıza alın ardından sahada tam kontrolü elinize alın ve her dokunuşu değerli kılın!

New Star Games’ten Simon Read, “Retro Goal, 16-bit futbola aşk mektubumuz, 90’ların video oyunlarının muhteşem görünümünü yakalama, oynanışı da modern cihazlar için güncel hale getirme çabamız.”