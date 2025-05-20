Riot Control Simulator, çaylak bir polis olarak isyancılara karşı mücadele verdiğiniz bir aksiyon-simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kolluk kuvveti personeli olarak görev yaptığınız Riot Control Simulator oyununda, yerel bir futbol maçı sonrası kalabalığı yönetmek ve güvenliği sağlamak için çalışıyorsunuz. Sözde taraftarlar arasındaki çatışmaları önleyin, polise karşı saldırıları cezalandırın ve güvenli bir çevre oluşturun.

Kalabalığın isyanlarına karşı mücadele edeceksiniz. Sadece yaya olarak değil, aynı zamanda çeşitli polis araçlarını kullanarak kalabalığı püskürtebilir ve büyük sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

Duruma bağlı olarak kullanacağınız cop, şok tabancası, biber gazı ve diğer yöntemlerle isyancıları etkisiz hale getirin. Saldırganların size ve koruduğunuz yere ulaşmasını istemiyorsanız, bariyerler ve polis kordonları kullanarak güvenli bölge oluşturun.

Riot Control Simulator İndir

Riot Control Simulator: Rookie Day, oyunculara saldırı ve savunmayı çalışabileceği bir antrenman sahası sunmaktadır. Hem normal dövüş antrenmanı yapabilir hem de poligonda atış çalışabilirsiniz.

Tabletinize gelen isyan bildirimiyle birlikte yola koyulun, önceden stratejiler geliştirin ve hayatta kalmaya çalışın. Her ne kadar elinizde silah ve koruma aletleri olsa da, yüzlerce kişinin arasında kaldığınızda muhtemelen bu sizin için bir son olacaktır. Ekibinizle kalın, bariyerler oluşturun ve bir çaylak olarak en çok suçluyu siz yakalayın.

Siz de Riot Control Simulator indirin ve hem aksiyon hem de simülasyon deneyimini aynı anda mükemmel bir şekilde yaşayın!

Riot Control Simulator Sistem Gereksinimleri