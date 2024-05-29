Bilim kurgu korku deneyimini oyunculara sunan RIPOUT'ta, terk edilmiş uzay gemilerine giriş yapın ve yaratıklarla mücadele verin!

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

RIPOUT, arkadaşlarınızla co-op bir şekilde oynayabileceğiniz bir FPS korku oyunudur. Terk edilmiş bir uzay gemisinde uzaylılarla savaşacaksınız. Yolunuza devam etmeniz gereken gemilerde, yaratıkları öldürmeli ve hayatta kalmak için çabalamalısınız. Bilim kurgu FPS deneyiminin derinlerine dalacağınız RIPOUT'ta, çeşitli görevlere çıkın ve terk edilmiş gemileri ekibinizle keşfedin.

Yenilenebilen mutant canavarlarla savaşacağınızı unutmayın. Karşınıza asla ne geleceğini bilemezsiniz. Elinizdeki Pet Gun'ınızı kullanarak yaratıkları öldürün ve silahınızı gitgide özelleştirin. Oyun tarzınıza en uygun karışımı bulmak için birden fazla sınıf arasından da seçim yapabilirsiniz.

Hızlı, aksiyonlu ve bir o kadar da korku dolu anları deneyimleyeceksiniz. 10-20 dakika süren görevlerde, birden fazla gemiyi keşfedin ve korkunç olaylara hazırlıklı olun.

RIPOUT İndir

Tekrar oynanabilirliği yüksek olan RIPOUT, her seviyesinde farklı bir deneyim yaşatmaktadır. Tüm bunların aksine aynı seviyeyi bir daha oynamaya çalışırsanız, tekrardan farklı olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Siz de RIPOUT indirin ve uzaylılara karşı savaşacağınız bilim kurgu korku oyununu deneyimleyin.

RIPOUT Sistem Gereksinimleri