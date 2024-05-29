RIPOUT
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici Pet Project Games
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Bilim kurgu korku deneyimini oyunculara sunan RIPOUT'ta, terk edilmiş uzay gemilerine giriş yapın ve yaratıklarla mücadele verin!
RIPOUT, arkadaşlarınızla co-op bir şekilde oynayabileceğiniz bir FPS korku oyunudur. Terk edilmiş bir uzay gemisinde uzaylılarla savaşacaksınız. Yolunuza devam etmeniz gereken gemilerde, yaratıkları öldürmeli ve hayatta kalmak için çabalamalısınız. Bilim kurgu FPS deneyiminin derinlerine dalacağınız RIPOUT'ta, çeşitli görevlere çıkın ve terk edilmiş gemileri ekibinizle keşfedin.
Yenilenebilen mutant canavarlarla savaşacağınızı unutmayın. Karşınıza asla ne geleceğini bilemezsiniz. Elinizdeki Pet Gun'ınızı kullanarak yaratıkları öldürün ve silahınızı gitgide özelleştirin. Oyun tarzınıza en uygun karışımı bulmak için birden fazla sınıf arasından da seçim yapabilirsiniz.
Hızlı, aksiyonlu ve bir o kadar da korku dolu anları deneyimleyeceksiniz. 10-20 dakika süren görevlerde, birden fazla gemiyi keşfedin ve korkunç olaylara hazırlıklı olun.
RIPOUT İndir
Tekrar oynanabilirliği yüksek olan RIPOUT, her seviyesinde farklı bir deneyim yaşatmaktadır. Tüm bunların aksine aynı seviyeyi bir daha oynamaya çalışırsanız, tekrardan farklı olaylarla karşılaşabilirsiniz.
Siz de RIPOUT indirin ve uzaylılara karşı savaşacağınız bilim kurgu korku oyununu deneyimleyin.
RIPOUT Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit veya üzeri
- İşlemci: Intel Core i5 2500K veya AMD eşdeğeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 2 GB veya AMD eşdeğeri
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan