Robot War: Robot Transform, kendi robotunuzla birlikte savaştığınız bir aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Robot War: Robot Transform, robotları kontrol edip onlarla savaşabildiğimiz bir aksiyon oyunudur. Herhangi bir Transformers filmini izlediyseniz veya konuya az da olsa hakimseniz, Robot War: Robot Transform'a çok da yabancılık çekmeyeceksiniz.

Araba, uçak, kamyon veya birçok şeye dönüşebildiğiniz Robot War: Robot Transform'da, her robotun kendine özgü görünümü ve oynayan her oyuncuya uyum sağlaması adına da, farklı farklı silahlar bulunuyor. Birçok yan görev bulunan bu oyunda, şehirde gezerken çok dikkatli olmalısınız. Tahmin edebileceğiniz üzere, şehirde bulunan Autobot'lar sizi görüp beklenmedik bir şekilde saldırıya geçebilirler.

Robot War: Robot Transform İndir

Zego Studios'un piyasaya sürdüğü Robot War: Robot Transform, her ne kadar grafiksel ve mekaniksel anlamda ciddi bir eksisi olsa da, bu türden hoşlanan oyuncular için ilgi çekici olmuşa benziyor. Ekranda bulunan farklı farklı düğmeler ile Robotunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda, yeteneklerinin kolayca ayırt edilebilmesi için de üzerinde simgeler bulunuyor.

Çeşitli oyun modları bulunan Robot War: Robot Transform, oyuncuların istediği modu seçip özgürce oynamasına da olanak tanıyor. İsteğinize göre, serbest modda özgürce her şeyi yapabilirsiniz. Bir başka modlardan olan, Boss Battle gibi modları seçerek de oyununuza biraz aksiyon katabilirsiniz.

Rakiplerinizi alt etmek adına, robotlarınızın savaş performansını arttırmanız gerekiyor. Bunun için de, Robot War: Robot Transform'da bulunan çok sayıda seçenekten yararlanabilirsiniz. Robotonuzun daha iyi savaşmasını istiyorsanız, robotunuzun dönüşüm türlerini özelleştirebilirsiniz. Hala indirmediyseniz de, Robot War: Robot Transform'u indirin ve savaşa siz de ortak olun.