Rogue Command, roguelike ve RTS yapılarını içerisinde barındıran bir aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Modern roguelike yapı ve klasik gerçek zamanlı oynanışın birleşimi olarak oyunculara sunulan Rogue Command, keyifli bir aksiyon deneyimi sunuyor. Feneq tarafından geliştirilen ve yayınlanan Rogue Command'da, üssünüzü oluşturmalı ve birimlerinizi kontrol etmelisiniz.

Dünya üzerinde ilerlerken birçok işle uğraşacaksınız. Kendi birimlerinizi oluşturacak, kaynaklarınızı hasat edecek ve savaşlar için askerlerinizi geliştireceksiniz.

İlk sıradaki işlerinizi tamamladıysanız, artık stilinizi bulmalısınız diyebiliriz. Farklı kombinasyonları içerisinde barındıran Rogue Command'da, bazı zamanlarda karşınıza çıkan yetenek kartlarını kullanabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra en doğru savaş dizilişini bulmak istiyorsanız, düşmanlarla savaşarak tecrübelenmelisiniz.

Rogue Command İndir

Roguelike dokunuşlu klasik bir RTS oyunu olan Rogue Command'ı indirin ve siz de kendi birliklerinizi mükemmel hale getirin.

Oyun, hem görsel hem de oynanış açısından tatmin edici bir deneyim sunuyor. Grafikler ve animasyonlar, oyunun yapısına tamamen uyuyor diyebiliriz. Karakter hareketleri, savaş animasyonları ve ortam atmosferi oyunculara iyi bir şekilde sunulmaktadır.

Rogue Command Sistem Gereksinimleri