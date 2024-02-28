Topunuzu platformların üstünden yuvarlayarak seviyeleri geçtiğiniz Rollance APK, oyuncuların zorlanacağı bir Android oyundur.

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oldukça zorlayıcı bir platform parkur oyunu olan Rollance APK, topu engellerin üzerinden yuvarlayıp sona ulaşmaya çalıştığınız fizik tabanlı bir Android oyundur. Gerçekçi fizik mekanikleri sayesinde, topun nereye gideceğini önceden bilebilir ve gerekli aksiyonu alabilirsiniz. Top kontrolleri her ne kadar gerçekçi olsa da, parkurlar da o kadar zorlayıcıdır. Seviyeleri geçtikçe top kontrollerinde uzmanlaşın ve maksimum oyun puanına ulaşın.

Top kontrolüne gelecek olursak; aslında çok basit bir kontrol mekaniğine oturulmuş diyebiliriz. Tek yapmanız gereken, ekrana dokunup topu istediğiniz yöne doğru hareket ettirmektir. Yalnız bu hiç de söylendiği kadar basit değildir.

Rollance: Macera Topları APK İndir

Gittikçe zorlaşan seviye yapısı nedeniyle, ne kadar seviye geçerseniz o kadar zor parkurlarla karşılaşmak zorunda kalacaksınız. Bitirmenin ve üstesinden gelmenin oldukça zor olduğu bu parkurları, tecrübenizle geçin ve yeni seviyelere adım atın.

Rollance, günlük yaşantınızda keyif alarak oynayacağınız oyunlar arasında yerini alıyor. Zaman zaman size gergin anlar yaşatabilme potansiyeli olan bir oyun olsa da, saatlerinizi keyifle harcayacağınız bir platform oyunudur. Rampalar, sarkaçlar, trambolinler ve dahasının üstesinden geleceğinizi düşünüyorsanız, siz de Rollance APK indirebilirsiniz.

Rollance: Macera Topları Özellikleri