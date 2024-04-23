Eğlenceli grafiklere ve oyun modlarına sahip olan Rumble Club'da, diğer oyuncuları yumruklayın ve takımınızla birinci olmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşlarınızla ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz Rumble Club, arcade grafiklere sahip olan bir battle royale oyunudur. Sevimli grafik ve mekaniklere sahip olan bu oyunda, 20 oyuncuyla birlikte sürekli değişen oyun modlarında birbirinizi yumruklayın ve en sona kalmaya çalışın.

Bitmek bilmeyen kaos içerisine girmeden önce takımınızı oluşturun. Ardından eğlenceli birçok moda giriş yapın ve arkadaşlarınızla keyifli bir deneyim yaşayın. Eğlenceli grafiklerden ziyade fizik yapısı sayesinde de iyi iş çıkartmışa benziyor. Her ne kadar gerçekliği yansıtmasa da zaten bu türdeki bir oyunun fiziği karmaşık ve sakarlık üzerine olmalıdır.

Aslında modlar içerisinde yapmanız gereken ön önemli şey, arkadaşlarınızı yumruklamaktır. Tabii sadece yumruğunuzu kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda haritadaki komik aletleri bulmalı ve rakiplerinize karşı avantajı elinize almalısınız. Korkutucu bir çörek, dev bir yumruk ve diğer absürt aletleri alarak birinci olmaya çalışın.

Rumble Club İndir

Gittikçe gelişen Rumble Club, her sezonunda yeni haritalara ve oyun modlarına kavuşmaya devam ediyor. Geliştiriciler, ücretsiz bir şekilde oyunculara ulaşsa da oyunun her daim güncel tutarak eğlence katmaya devam ediyor diyebiliriz.

Ayrıca, sadece halihazırda olan odalara katılmak yerine arkadaşlarınızla özel oyunlarda buluşabilirsiniz. Siz de Rumble Club indirin ve iş birliği yaparak haritalardaki birinciliğe ulaşmaya çalışın.

Rumble Club Sistem Gereksinimleri