Çoğunlukla oyuncular tarafından Rune APK, arkadaşlarınızla veya diğer kullanıcılarla sesli sohbet edebileceğiniz bir haberleşme uygulamasıdır. Sadece sesli sohbet değil, aynı zamanda mini oyunlara da katılabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rune APK, mobil oyuncularla iletişim kurmak için kullanabileceğiniz bir haberleşme uygulamasıdır. Mobil oyunları veya istediğiniz herhangi bir platformdan oyun oynarken kullanabileceğiniz bu uygulamada, hesap açabilir, arkadaşlarınızla veya hiç tanımadığınız diğer kullanıcılarla iletişim kurabilirsiniz.

Rune uygulamasına kayıt olurken çeşitli oyunlar arasından hangisini oynadığınızı ve dilinizi seçmelisiniz. Bu sayede konuştuğunuz diller ve oynadığınız oyunlarca bir kümeye atılarak aynı özelliklere sahip olan diğer kullanıcıları görüntüleyebilirsiniz. Mevcut oyunlar arasında PUBG, Call of Duty Mobile, Fortnite ve Free Fire gibi birçok oyun bulunuyor.

Rune APK, sadece haberleşmeye yaramıyor. Aynı zamanda içerisinde mini oyunları da barındıran bu uygulamada, onlarca oyun arasından istediğinize girebilir ve arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Oyunların seviyesi diğer indirdiğiniz oyunlara göre biraz daha düşük olsa da, içerisinde oynanabilecek keyifli şeyleri barındırıyor diyebiliriz.

Rune APK İndir

Kullanıcı dostu arayüzüyle karşımıza çıkan Rune APK'yı indirin ve siz de arkadaşlarınızla mobil cihazlarınızdan iletişim kurun. Oyunlar oynarken ve sohbet ederken hiçbir özellik yüzünden zorlanmayacaksınız. Her şey çok basit ve oldukça kullanışlı bir şekilde dizayn edilmiş.

Rune: Oyunlar ve Sesli Sohbet Uygulaması Özellikleri