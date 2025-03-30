Genç bir üniversite öğrencisi olarak oynayacağınız S.O.V: Passenger 23, psikolojik korku oyunu severler için harika bir deneyim sunuyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

S.O.V: Passenger 23, IGNUS NEX ENTERTAINMENT tarafından geliştirilen ve yayımlanan bir psikolojik korku oyunudur. Normal bir gece vardiyasının ansızın korkunç bir hayatta kalma mücadelesine dönüştüğü bu oyunda, korkunç anlar yaşayacak ve dinlenme tesisinin tüm gizemini ortaya çıkaracaksınız.

Oyunun hikayesi, kasvetli bir atmosferde karanlık sırları keşfetme ve trajik bir kazanın ardındaki gizemleri çözme görevini verir.

İlk bakışta sakin bir geceyi anlatıyor gibi görünse de, zamanla gerilim artar ve oyuncular kendilerini korkutucu bir atmosferin içinde bulurlar. Tesisin çeşitli bölümlerinde keşif yaparak, yaşanan korkunç kazaların ve gizemli olayların izlerini takip edersiniz.

Oyunun görselleri, karanlık bir ortamda gerilim yaratacak şekilde tasarlanmış olup, sinematik anlatım tarzı ile oyuncuları içine çekmektedir.

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S.O.V: Passenger 23, psikolojik korku severler için derin bir atmosfer ve sürükleyici bir hikaye sunuyor. Korku ve gizemle ön plana çıkan bu oyun, oyunculara unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Hem korku hem de gerilim unsurlarını sevenler için oldukça etkileyici bir yapım olan S.O.V: Passenger 23'ü indirin ve siz de psikolojik korku deneyimi yaşayın!

S.O.V: Passenger 23 Sistem Gereksinimleri