s.p.l.i.t
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 400 MB
- Üretici Mike Klubnika
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s.p.l.i.t, zorlu hackleme bulmacalarını çözmeye çalıştığınız bir simülasyon-korku oyunudur.
Bir hacker'ı canlandırdığınız s.p.l.i.t oyununda, kötü amaçlı yazılım saldırısı yapacak ve bulmacaları çözmeye çalışacaksınız. Kısa bir hikayesi bulunan s.p.l.i.t, oyunculara zorlu bir oynanış sunmaktadır. İlk olarak komutları öğrenmeli ve bulmacaları anlamaya çalışmalısınız.
Fare veya gamepad ile değil, sadece klavyeye ihtiyacınız olacaktır. s.p.l.i.t'te sadece yazı yazacak ve sistemlere erişmeye çalışacaksınız. Yazdığınız her bir harfi doğru kullanmalı ve yanlış yazmamaya özen göstermelisiniz. Boşluklar, büyük harf kullanımı, noktalamalar ve tüm yazım kuralları dikkate alınıyor.
s.p.l.i.t İndir
s.p.l.i.t'teki hackleme bulmacaları oldukça zorlu ve azim gerektiren yapıdadır. Son derece karmaşık olan bulmacalar, her ne kadar sinir bozucu olsa da tekrar tekrar deneyerek nihai sona ulaşabilirsiniz.
Eğer siz de kötü amaçlı bir hacker'ı deneyimlemek istiyorsanız, s.p.l.i.t indirin ve tüm bulmacaları başarılı bir şekilde tamamlayın!
s.p.l.i.t Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 8/10/11
- İşlemci: Intel Core i5-4460
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 780
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 400 MB kullanılabilir alan