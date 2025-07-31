s.p.l.i.t, zorlu hackleme bulmacalarını çözmeye çalıştığınız bir simülasyon-korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir hacker'ı canlandırdığınız s.p.l.i.t oyununda, kötü amaçlı yazılım saldırısı yapacak ve bulmacaları çözmeye çalışacaksınız. Kısa bir hikayesi bulunan s.p.l.i.t, oyunculara zorlu bir oynanış sunmaktadır. İlk olarak komutları öğrenmeli ve bulmacaları anlamaya çalışmalısınız.

Fare veya gamepad ile değil, sadece klavyeye ihtiyacınız olacaktır. s.p.l.i.t'te sadece yazı yazacak ve sistemlere erişmeye çalışacaksınız. Yazdığınız her bir harfi doğru kullanmalı ve yanlış yazmamaya özen göstermelisiniz. Boşluklar, büyük harf kullanımı, noktalamalar ve tüm yazım kuralları dikkate alınıyor.

s.p.l.i.t İndir

s.p.l.i.t'teki hackleme bulmacaları oldukça zorlu ve azim gerektiren yapıdadır. Son derece karmaşık olan bulmacalar, her ne kadar sinir bozucu olsa da tekrar tekrar deneyerek nihai sona ulaşabilirsiniz.

Eğer siz de kötü amaçlı bir hacker'ı deneyimlemek istiyorsanız, s.p.l.i.t indirin ve tüm bulmacaları başarılı bir şekilde tamamlayın!

s.p.l.i.t Sistem Gereksinimleri