S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky ile Çernobil’in unutulmaz dünyasına adım at, hayatta kalma mücadelesine katıl ve ölümcül sırları çöz.

Kemal Tavus - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, oyuncuları Çernobil felaketinin yarattığı post-apokaliptik bir dünyanın derinliklerine çeken, nefes kesici bir deneyim sunuyor. Bu oyun, S.T.A.L.K.E.R. evreninin karmaşık tarihine yeni bir bakış açısı sunarak, serinin hayranlarını bile şaşırtabilir.

Oyunun baş karakteri Scar, hafızasını kaybetmiş bir paralı asker. Oyuncular, Scar ile birlikte Zone olarak bilinen bu tehlikeli bölgede hayatta kalmaya çalışırken, yavaş yavaş geçmişini ve bölgedeki karmaşık güç mücadelesini anlamaya başlarlar. Her adımda oyuncuların karşısına yeni tehlikeler çıkar. Ölümcül mutantlar, gizemli anomaliler ve birbirleriyle sürekli çatışan fraksiyonlar…

Clear Sky, oyunculara geniş bir özgürlük sunuyor. Açık dünya sayesinde oyuncular istedikleri gibi keşif yapabilir, yan görevleri tamamlayabilir ve farklı fraksiyonlarla ilişkilerini geliştirebilirler ancak bu özgürlük, aynı zamanda büyük bir sorumluluk getiriyor. Zira Zone'da hayatta kalmak hiç de kolay değil. Oyuncuların sürekli olarak yiyecek, su ve mühimmat bulmak zorunda olmaları, oyun deneyimini daha gerçekçi hale getiriyor.

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky İndir

Çernobil’in unutulmaz dünyasında hayatta kalmak için her şeyini ortaya koymaya hazır mısın? Hemen S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky indir ve bu benzersiz atmosferi yaşa.

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky Sistem Gereksinimleri

Desteklenen İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP (Service Pack 2)/Microsoft Windows 2000 SP4

İşlemci : Intel Pentium 4 2.0 Ghz / AMD XP 2200+

: Intel Pentium 4 2.0 Ghz / AMD XP 2200+ Ekran Kartı : 128 MB DirectX 8.0 uyumlu kart / nVIDIA GeForce 5700 / ATI Radeon 9600

: 128 MB DirectX 8.0 uyumlu kart / nVIDIA GeForce 5700 / ATI Radeon 9600 Bellek : 512 MB RAM

: 512 MB RAM Ses : DirectX 9.0 uyumlu ses kartı

: DirectX 9.0 uyumlu ses kartı Depolama: 6 GB boş sabit disk alanı



