Samsung Game Launcher APK, Play Store ve Galaxy Apps'ten indirilen Android oyunları tek yerde tutar. Çeşitli oyun ayarları da sunar.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Samsung Game Launcher APK, Google Play Store ve Galaxy Apps’ten indirdiğiniz oyunlara tek bir yerden kolay erişmenizi sağlayan Android uygulaması.

Samsung Game Launcher Nedir?

Samsung Game Launcher, One UI’daki tüm favori mobil oyunlarınızı yönetebildiğiniz yer. Game Launcher, çoğu Samsung Galaxy cihazında önceden yüklü gelir. En son indirdiğiniz Android oyunları tek erişilebilir bir yerde saklıyor ve size oyun ayarlarınızı değiştirme özgürlüğü veriyor. Bu, Android oyun oynarken uyarıları susturabileceğiniz ve Galaxy telefonunuzu güç tasarrufu yapacak şekilde ayarlayabileceğiniz anlamına geliyor. Game Launcher’da ayrıca belli oyunları telefonunuza yüklemeden oynamanızı sağlayan Anlık Oynatma (Instant Play) bölümü var. Hatta diğer platformlardaki arkadaşlarınızla sohbet edebilmeniz için Discord uyumlu.

Samsung Game Launcher APK

Samsung Game Launcher’a Samsung telefonunuzun uygulama çekmecesinden erişebilirsiniz. Bulamıyor musunuz? Uygulama menüsünün üst kısmındaki arama çubuğuyla Game Launcher’ı aramayı deneyin. Hala göremiyorsanız, Ayarlar - Gelişmiş Özellikler - Game Launcher yolunu izleyin ve açık konuma getirin. Erişim kolaylığı için Android oyunlar Game Launcher klasörüne otomatik olarak eklenir. Oyunları uygulama çekmecesinden gizlemek isteyip istemeyeceğinizi de sorar. Oyunlarınızı Samsung Game Launcher’ın dışında mı görmek istiyorsunuz? Ayarlar’a gidin ve oyunları göster seçeneğini seçin. Artık oyunlarınızı başlatıcıda gizleme veya ana ekrandaki uygulamalarınızla tutma arasında seçim yapabilirsiniz.

Samsung Game Launcher APK son sürüm özellikleri:

Game Tools: Oyun ekranının üzerinde kayan bir buton içinde kullanışlı oyun özellikleri

Güç Tasarrufu: Oyun sırasında güç tasarrufu uygular. Oyun esnasında verimli pil tasarrufu sağlar.

Uyarıları kapatma: Oyun oynarken tüm bildirimleri engelleyin.

Kayıt: Oyununuzu ve hatta ön kamerayla kendinizi kaydedin.

Samsung Game Launcher Game Booster

Samsung Game Launcher’a birkaç oyun ekledikten sonra eğlenceye başlama zamanı. En sevdiğiniz oyunu seçin ve hemen oyuna girin. Oyuna özel ayarlara erişmeniz gerekiyorsa tek yapmanız gereken bildirim panelini açmak. Ardından Game Booster’ı seçin. Pil önceliği modu ve çok daha fazlasını oyundan çıkmak zorunda kalmadan yönetebilirsiniz. Buradan ayrıca oyununuzun ekran görüntülerini ve videolarını paylaşabilirsiniz. Samsung, mevcut ayarlarla kalan pilinizin ne kadar dayanacağına dair bir tahminde bile bulunuyor.