Sancticide, günah toplayıcısı olarak Tanrı için çalıştığınız bir aksiyon RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

dövüş odaklı yapısıyla ön plana çıkan Sancticide, İncil'deki Kıyamet dünyasında geçmektedir. Roguelite öğelerine sahip olan bu TPP aksiyon oyunu, oyunculara benzersiz bir ortam ve kapsamlı bir hikaye sunmaktadır. Günah toplayıcısı olarak görev yaptığınız bu oyunda, Tanrı'nın yüceliği için günahı ortadan kaldırın ve hikayede ilerlemeye çalışın.

Ana hikayeye bakacak olursak; karakterimiz Ezechiel'in şimdiye kadarki en zorlu görevi sırasında yaşadığı olayları konu alıyor. Normal ana hikayenin yanı sıra yan görevleri de oyunculara sunan Sancticide, üçüncü şahıs aksiyon mekaniklerinde dövüş deneyimi sunuyor.

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Yakın dövüş silahlarını, uzak menzilli silahları, yetenek atışlarını, ilahi gücü ve çeşitli saldırı stillerini kullanarak, düşmanlarınıza ölümcül darbeler vurabilirsiniz. Kıyamet sırasındaki bir günah toplayıcısının gücünü onlara gösterin ve yeteneklerinizi gittikçe geliiştirmeye çalışın.

Çeşitli yetenekler deneyin, silahlarınızı özelleştirin ve tarzınıza en uygun olan karakteri oluşturun. Siz de Sancticide indirin ve bir günah toplayıcı olarak tüm ilahi görevlerinizi yerine getirin!

Sancticide Sistem Gereksinimleri