Sanctum'da hem kuleler inşa edin hem de birinci şahıs nişancı olarak savaşa katılın. Bu benzersiz deneyimi hemen indir ve savunmanı güçlendir!

Kemal Tavus - 5 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Coffee Stain Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Sanctum, 15 Nisan 2011'de piyasaya sürülmüş olup birinci şahıs nişancı (FPS) ve kule savunma türlerini başarılı bir şekilde bir araya getiren yenilikçi bir oyundur. Oyuncular Elysion One adlı bir gezegende Skye Autumn isimli bir askeri kontrol ederek düşman dalgalarına karşı stratejik savunma hatları kurarken aynı zamanda doğrudan çatışmalara katılırlar.

Sanctum, klasik kule savunma oyunlarının üstten görünümlerinin aksine, oyunculara sadece savunma yapıları inşa etme imkanı sunmakla kalmaz aynı zamanda FPS perspektifinden düşmanlarla birebir mücadele etme fırsatı da verir. Bu dinamik oynanış, stratejik planlama ile aksiyon dolu çatışmaları harmanlayarak benzersiz bir deneyim yaratır. Oyuncular farklı türde kuleler ve silahlar kullanarak kendi oyun tarzlarına uygun savunma stratejileri geliştirebilirler.

Grafiksel olarak Sanctum, canlı renk paleti ve detaylı çevre tasarımlarıyla dikkat çeker. Geleceğe dair bir bilim kurgu atmosferi sunan oyun görsel estetiğiyle oyuncuları içine çeker. Ses tasarımı ve müzikler de oyunun atmosferini destekleyerek oyuncuların kendilerini savaşın ortasında hissetmelerini sağlar.

Sanctum İndir

Hemen Sanctum indirin! Sanctum'da stratejik savunma ve aksiyon dolu çatışmalarla benzersiz bir deneyim seni bekliyor!

Sanctum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows Vista(SP2) veya Windows 7

: Windows Vista(SP2) veya Windows 7 İşlemci : En az 1.6GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon X2 veya dengi

: En az 1.6GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon X2 veya dengi Bellek : 2 GB

: 2 GB Sabit Disk Alanı : 2 GB boş alan

: 2 GB boş alan Ekran Kartı : DirectX 9.0c uyumlu, 256MB Video Belleği; NVIDIA GeForce 7600 GS, ATI Radeon HD 2400 Pro 256 MB veya üstü

: DirectX 9.0c uyumlu, 256MB Video Belleği; NVIDIA GeForce 7600 GS, ATI Radeon HD 2400 Pro 256 MB veya üstü DirectX : 9.0c veya daha yükseği

: 9.0c veya daha yükseği Ses: DirectX 9.0c uyumlu, 16bit