School 666, farklı boyutları ve korku dolu atmosferi içerisinde barındıran bir psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Backrooms oyunlarını andıran bir yapıyla karşımıza çıkan School 666, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir hayatta kalma korku oyunudur. 1 ila 4 oyuncuya kadar oynanabilen bu oyunda, anomalilere karşı mücadele edeceksiniz. Hem okulda hem de anomalilerin dünyasında bu eşsiz hikayeyi tamamlamaya çalışacaksınız.

Okulun gerçekçi yapısının yanı sıra anomalilerin kendi boyutlarına geçerek, daha farklı bir deneyim yaşayacaksınız. Uyandığınız sonsuz okulda, seçimlerinizi doğru bir şekilde yapmalısınız. Aksi takdirde, başlangıç noktasına geri döneceksiniz.

School 666 İndir

Etrafınızdaki her şey bir anomali olabilmektedir. Sandalyeler, koltuklar, tahtalar veya öğrenciler dahil olmak üzere aniden bir anomaliye dönüşebilmektedir. Herhangi bir anomali ile karşılaşırsanız geri dönün ve oradan uzaklaşın.

School 666, 100'den fazla anomali ve 20'den fazla anormal boyut aşaması içermektedir. Hem film unsurlarına hem de psikolojik korku oyunu tarzında geliştirilen School 666'yı indirerek, siz de okul içerisindeki sırları çözmeye başlayın!

School 666 Sistem Gereksinimleri