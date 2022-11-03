İki boyutlu bir aksiyon arıyorsanız ve gizemli bir kaderi belirlemek istiyorsanız ScourgeBringer oyununa göz atmalısın.

Abdullah Yılmaz - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dev ordulara karşı savaşman gerekiyor. Ancak, savaş kolay olmayacak bunun nedeni ise düşmanların ağza alınmayacak kadar korku salıyor. ScourgeBringer, karanlık dünyada yeni bir düzen kurmanı istiyor. Fakat, kıyamet sonrası dünya hiçte kolay değil...

ScourgeBringer İndir

Bir gizemin dünyaya zarar verdiği ve kıyamet sonrası bir karakterin yerine sizin geçmenizi isteyen oyun, düşük bir depolama istemektedir. Oyunun grafikleri pek ilgi çekici olmasada hikayesi oldukça iç açıcı gözüküyor.

Duvardan duvara parkurdan parkura atlayacağı ScourgeBringer, aynı zamanda örümcek tarzında düşmanlara karşı savaşmanı istemektedir. Ara sahneler ise oldukça iyi olan oyunun birçok kişi tarafından sevildiğini söylemeden geçmeyelim.

Sonsuz derinliklerin içinde kapışacağın ScourgeBringer birçok kişi tarafından olumlu yorum almış olsa da Türkiye için bir mobil oyuna göre fiyatı oldukça yüksek gözüküyor.

İnsanlığı kurtarmak ve sonucunda dünyayı eski haline getirmek. Göründüğü kadar kolay olmayacak. Becerilerini örümcek benzeri canavarlarda geliştirerek hünerlerini göster.

Kıyamet sonrası dünyanın nasıl bir yol alacağı hiç bilinmemektedir. Aslında kıyametin sonucu oldukça ağırdır bu savaşta sen de var mısın?