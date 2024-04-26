SCP: EVENT CLASSIFIED
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 11.72 GB
- Üretici Archotech
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Tüm oyuncuların farklı rolleri üstlendiği SCP: EVENT CLASSIFIED oyununda, canavarlardan uzak durun ve hayatta kalmaya çalışın.
Archotech tarafından geliştirilip yayınlanan SCP: EVENT CLASSIFIED, oyuncuların farklı rolleri üstlenebildiği bir çok oyunculu nişancı oyunudur. İçerisinde korku unsurunu da oldukça barındıran bu yapımda, gizli tesiste hayatta kalmaya çalışın ve rakiplerinizi öldürmeye çalışın.
Eşyalar, roller, anomaliler ve erişebildiğiniz her şey sürdürülebilir bir yapıya sahiptir. Sadece haritalar değil her şeyi değişkenlik gösterir ve oyunculara tekrar oynanabilirliği yüksek bir deneyim yaşatır.
Arkadaşlarınızla birlikte dinamik rol ilişkisine bağlı olan SCP: EVENT CLASSIFIED oyununda, her rolün kendine ait kıyafetleri ve yetenekleri vardır. Askerler mahkumları öldürüp bilim insanlarını kurtarmaya, canavarlar ise herkesi öldürmeye çalışacak. Ölen oyuncuların kıyafetlerini üzerinize giyerek askerleri kandırabilir ve bilim insanı kılığına girebilirsiniz.
SCP: EVENT CLASSIFIED İndir
Basit grafiklere ve fizik yapısına sahip olan SCP: EVENT CLASSIFIED'ı indirerek, siz de kendi rolünüzün gerekliliklerini yerine getirebilir ve hayatta kalmak için diğer oyuncuları kandırabilirsiniz.
SCP: EVENT CLASSIFIED Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i3-6100 / AMD FX-6300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 960 / AMD R9 280
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan