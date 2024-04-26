Tüm oyuncuların farklı rolleri üstlendiği SCP: EVENT CLASSIFIED oyununda, canavarlardan uzak durun ve hayatta kalmaya çalışın.

Berkcan Aktürk - 57 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Archotech tarafından geliştirilip yayınlanan SCP: EVENT CLASSIFIED, oyuncuların farklı rolleri üstlenebildiği bir çok oyunculu nişancı oyunudur. İçerisinde korku unsurunu da oldukça barındıran bu yapımda, gizli tesiste hayatta kalmaya çalışın ve rakiplerinizi öldürmeye çalışın.

Eşyalar, roller, anomaliler ve erişebildiğiniz her şey sürdürülebilir bir yapıya sahiptir. Sadece haritalar değil her şeyi değişkenlik gösterir ve oyunculara tekrar oynanabilirliği yüksek bir deneyim yaşatır.

Arkadaşlarınızla birlikte dinamik rol ilişkisine bağlı olan SCP: EVENT CLASSIFIED oyununda, her rolün kendine ait kıyafetleri ve yetenekleri vardır. Askerler mahkumları öldürüp bilim insanlarını kurtarmaya, canavarlar ise herkesi öldürmeye çalışacak. Ölen oyuncuların kıyafetlerini üzerinize giyerek askerleri kandırabilir ve bilim insanı kılığına girebilirsiniz.

SCP: EVENT CLASSIFIED İndir

Basit grafiklere ve fizik yapısına sahip olan SCP: EVENT CLASSIFIED'ı indirerek, siz de kendi rolünüzün gerekliliklerini yerine getirebilir ve hayatta kalmak için diğer oyuncuları kandırabilirsiniz.

SCP: EVENT CLASSIFIED Sistem Gereksinimleri