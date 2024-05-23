Screenbound ile benzeri görülmemiş bir maceraya atılın. 2 ve 3 boyutlu oyun mekaniklerini aynı anda kontrol ederek ilerleyin.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Crescent Moon Games ve Those Dang Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Screenbound’un henüz çıkış tarihi belli değil. Viral olan videoları ile pek çok kişinin radarına giren bu oyun oldukça farklı bir yapım.

İki boyutlu ve üç boyutlu dünyalar arasında geçiş yaparak oynadığımız bu oyunda elimizde eski el konsollarından birini tutuyoruz. Zaman zaman elimizdeki konsola yaklaşarak karşımıza çıkan engelleri aşıyoruz, gerektiğinde etrafımıza bakarak üç boyutlu dünyadaki sorunları çözmemiz gerekiyor.

Oldukça benzersiz bir oyun mekaniğine sahip olan Screenbound’u pek çok kişi merakla bekliyor. Özellikle de farklı oyunları denemekten hoşlanan kişiler muhakkak Screenbound’u oynamalı.

Görsel olarak oldukça sevimli ve renkli bir dünya sunan Screenbound eminiz ki 2D oyunlar ile 3D oyunlar arasında güzel bir köprü kuracak.

Screenbound İndir

Screenbound indirilmeye henüz açık değil. Çıkış tarihi ile alakalı henüz bir bilgi verilmedi. Screenbound’un Steam sayfasını ziyaret ederek siz de bu oyunu istek listenize ekleyebilir ve oyuna olan ilginizi gösterebilirsiniz.

Screenbound Sistem Gereksinimleri