Selfloss, Slav esintili bir dünyada geçen aksiyon-macera oyunudur. Dünyayı saran hastalığa karşı ritüeli bulun, yaratıkları alt edin ve tekrardan yaşamı geri verin!

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aksiyon dolu bir keşif oyunu oynamaya ne dersiniz? Oyuncular, yaralı ruhları iyileştirmek için bir ritüel arayışındadır. Selfloss oyununda, karakterimiz şifacı Kazimir ve büyülü asasıyla yola çıkacaksınız. Slav esintili bir fantezi dünyasında geçen oyun içerisinde tekneyle veya yürüyerek destansı bir yolculuğa adım atın!

Hikaye boyunca unutulmaz karakterlerle karşılaşacaksınız. Dünyayı ele geçiren bu akılalmaz hastalıktan kurtulmanın tek yolu sizsiniz. Miasma ile savaşmak için sihirli asanızın tüm yeteneklerini ortaya koyun ve yol boyunca tüm bulmacaları çözün.

Miasma'nın yarattığı düşmanlar, gitgide artarak karşınıza çıkmaya devam edeceklerdir. Asanızın kavurucu ışığıyla onları alt edebilir ve Miasma lekesini dünyadan kaldırabilirsiniz.

Selfloss İndir

Evet, bahsettiğimiz kısa anlatımlardan da anlayacağınız üzere; dünyayı saran Miasma hastalığı gitgide artmakta ve çaresi hem sizin hem de güçlü asanızın elindedir. Asanızla savaşabilir, ulaşım için kullanabilir veya şifa için kullanabilirsiniz.

Sevdiklerinizi tekrardan sağlıklı bir yaşama ulaştırmak istiyorsanız, Selfloss indirin ve gizemli ritüeli bularak dünyayı saran bu hastalığı alt edin!

Selfloss Sistem Gereksinimleri