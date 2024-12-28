Seven Hearts Stories APK, romantizm temalı bir etkileşimli macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz ve görsel romanları içerisinde barındıran Seven Hearts Stories APK, etkileşimli bir oyundur. Farklı hikayeleri oyunculara sunan Seven Hearts Stories oyununda, diyaloglara cevap verin ve ana karakteri yönetin.

Etkileşimli hikaye oyunlarını seviyorsanız, Seven Hearts Stories APK sizin için iyi bir seçenek olacaktır. Hem ara hem de ana sahnelerle birlikte hikayeyi tam anlamıyla anlayarak gidişata yön verebilir ve kaderinizi baştan yazabilirsiniz.

Seven Hearts Stories APK İndir

Seven Hearts Stories APK'da, karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Karakterinizin görünümünü çeşitli gardıroplar sayesinde giydirebilir ve hikayeye göre şekillendirebilirsiniz. Saç stilleri, kıyafetler, ayakkabılar ve daha birçok seçeneği özelleştirebilirsiniz.

Romantizm temasını oldukça fazla bir şekilde işleyen bu oyunda, görsel açıdan da birçok eşsiz tasarımla karşılaşacaksınız. Roman görselliğiyle birlikte hem ilgi çekici hem de hikayeye özgün oluşturulmuş bir yapıya sahiptir.

Ana karakterlerin kaderini çizeceğiniz Seven Hearts Stories APK'yı indirin ve siz de çeşitli hikayeleri baştan sona tekrardan yazın!