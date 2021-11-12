Romantizm Kulübü Aşk Oyunları APK Android oyununda romantik hikayelere dahil oluyoruz.

Erkan Calp - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Romance Club APK Türkçe adıyla Romantizm Kulübü APK, aşk oyunlarını sevenlerin keyifle oynayacağı Android oyunu.

Geliştiricinin oynarken seçimler yaptığınız romantik hikayelerden oluşan bir koleksiyon olarak tanımladığı Romantizm Kulübü Android oyunu, en sevdiğiniz hikayenin kahramanı olma fırsatı veriyor. Hem erkek hem de kadın karakter olabildiğiniz aşk oyununda hikaye seçimlerinize bağlı ilerliyor. Romantizm Kulübü APK indir seçeneğiyle sizlerle.

Romantizm Kulübü APK İndir

Hiç en sevdiğiniz hikayedeki ana karakter olmayı hayal ettiniz mi? Bu oyun size bu fırsatı veriyorsunuz. Yalnızca Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen romantik oyunda neler mi yapabiliyorsunuz? Avatarınızı özelleştirip kıyafetini tasarlayabiliyorsunuz. Aşık oluyor, romantizm ve çekici erkekler, güzel kızlarla çıkıyorsunuz. En sevdiğiniz karakterlerle ilişkiler geliştiriyorsunuz. Arkadaş mı kalacaksınız yoksa düşman mı belleyeceksiniz? Seçimleriniz kaderinizi değiştirecek. Aşk ve dramadan fantezi ve maceraya kadar farklı dünyalara dalacaksınız.

İlk önce hangi hikayeyi seçeceksiniz?

Dracula: Bir Aşk Hikayesi - Osmanlı İmparatorluğunun saray sırlarından oluşan bir kasırga, veliahtların sevgisi ve nefreti, ebediyen yaşayan dost ve düşmanlar…

Cennetin Sırrı - Öldüm ve melekler, iblisler akademisine girdim. Cehennem dersleri, melekler ve cennetin kurallarını çiğneme cazibesi. Bu fantastik ama tehlikeli dünyada başka neler bekliyor?

Söğüt ağacı efsanesi - Genç bir kadın geyşa olmak için eğitim alıyor ancak bir kurt tilki olan kitsune’a dönüşüyor. Şimdi takip ediliyor…yalnızca insanlar tarafından değil.

Uzaydan Aşk - Uzak bir yıldızdan gelen bir prens ihanete uğradı ve şimdi Dünya gezegeni yeni evi. Yeni bir kasabada yabancı olan normal bir kız yardımına koşuyor…

Hollywood Hikayem - Yaşattığı kalp ve hayal kırıklığıyla ünlü şehirde tanınan bir oyuncu olmayı başarabilecek misiniz? Sinema dünyası sizi bekliyor.

Aydan doğan - Vampirler ve kurt adamlara inanır mısınız? Aydınlıkla karanlığın arasındaki dengeyi koruyup insanların hayatını kurtarmayı ve ayda doğan kehanetinin sırrını çözmeyi başarabilecek misiniz? Şehir efsanelerini seviyorsanız bu hikayeye bayılacaksınız.

Siste yelkenler - Korsanlara katılarak aile onurunu yeniden kazanmak, suçlulardan intikam almak zorunda kalacaksınız ve dünyayı karanlığın ve kaosun derinliklerine sürükleyen Azteklerin gizemli lanetini durdurmak için bir yol bulmanız gerekecek. Karayiplerde aşk, korsanlar ve heyecan verici maceralar sizi bekliyor.

30 günde kraliçe olmak - Genç bir kız öğrenci güzel eğlenmek, hayatının aşkını bulmak ve yüksek sosyetenin üyesi olmak için uzak bir kraliyete gidiyor.