Shadow Survival: Offline Games, çevrimdışı bir şekilde oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil cizahlarınızda oynayabileceğiniz Shadow Survival: Offline Games, bir hayatta kalma oyunu olması ile beraber, bağımlılık yapıcı oynanışa sahip. Bir roguelike arena nişancı oyunu olan Shadow Survival: Offline Games'de, kendimizi yabancı bir gezegende sıkışıp kalmış halde buluruz.

Etrafınızdan size doğru yaklaşan düşmanları alt etmek için, gerekli tüm özelliklere ve silahlara sahip olmanız gerekiyor. Shadow Survival: Offline Games, siz oyunculara her seviye atladığınızda ekstra özellikler ve silahlar veriyor. Bu silahlar sayesinde daha fazla güçlenip, zorlu düşmanlarınızın üstesinden gelebilirsiniz.

Shadow Survival: Offline Games İndir

Çevrimdışı olarak her yerde oynayabildiğiniz Shadow Survival: Offline Games'i indirip, sıkıldığınız ve bir aksiyon oyunu ihtiyacınız olduğu zamanları rahatça doldurabilirsiniz. İsteseniz gelin biraz da oyunun mekaniklerine bakalım.

Shadow Survival: Offline Games, karakterinize sadece 6 adet silah ve sınırsız büyü taşıma olanağı tanıyor. Oyunu oynadıkça kazanacağınız büyü ve silahlarla, envanterinizi genişletebilirsiniz. Bu sayede hem silah seçeneğiniz artmış olacak, hem de düşmanlarınızın yapısına göre daha iyi silahlar seçebileceksiniz.

Varsayılan bir nişan alma yapısı bulunan Shadow Survival'da, otomatik ateşlenen silahlarınızı kullanabilirsiniz. Özel olarak seçebileceğiniz birçok kahraman bulunan bu oyunda, tarzları birbirinden ayrı olan çeşitli kahramanlar bulunuyor. Aslında Shadow Survival, PC tarafında Brotato oyununu andırıyor. Eğer bu tür oyunları seviyorsanız ona da bakmanızı öneririm.