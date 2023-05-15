Shadows of Doubt, suçluların hüküm sürdüğü bir Cyberpunk evreninde geçen açık dünya dedektiflik oyunudur.

Raşit Bütüner - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Suç ve anarşinin hakim olduğu bir bilimkurgu noir evreninde dedektif olarak görev aldığınız Shadows of Doubt, sizleri sürükleyici maceralara davet ediyor. 1980’lerde geçen oyun, sizden halkın güvenliğini tehdit eden bir seri katili adalete teslim etmenizi bekliyor.

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Shadows of Doubt, sizden gerçek bir dedektif gibi düşünmenizi ve karşılaştığınız davaları bu şekilde sonuca vardırmanızı istiyor. Bunun için özel dedektif aletlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca telefon kayıtlarını, şifreleri, özel e-postaları ya da güvenlik kameralarını inceleyebilir, şüphelilerle de iletişime geçerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Shadows of Doubt evreni, alışılageldik oyunların aksine sadece sizin ekseninizde dönmüyor. Dolayısıyla evlerin içinde ya da sokak köşelerinde birbirinden farklı hikayelere tanıklık edebilirsiniz. Zira bu evrendeki insanların kendi işleri, gündelik rutinleri, buluşma noktaları ve sohbet edebilecekleri arkadaşları bulunuyor. Karşılaştığınız vakaları çözüme ulaştırmak için bunların hepsinden faydalanabilirsiniz.

Shadows of Doubt Özellikleri

Dedektifler, karşılaştıkları davaları sonuca ulaştırmak adına bazen kanunları çiğnemeyi göze alabilirler. Bu yüzden dedektifler amaçlarına ulaşabilmek için özel mülkiyetlere gizlice girebilir veya bilgi alabilmek için diğer insanlara rüşvet verebilirler. Shadows of Doubt da karşılaştığınız davaları sonuca ulaştırabilmeniz için bu tip olanakları tanıyor. Ancak bu durum tamamen sizin inisiyatifinize bırakılmış durumda. Dilerseniz kanuna uygun bir şekilde de davalarınızı takip edebilirsiniz.

Shadows of Doubt’un oyuncularına sağlamış olduğu diğer imkânlar ise şu şekilde:

Kendi kimlikleri, işleri ve yaşantıları olan insanlarla tanışarak sosyalleşebilirsiniz.

Karşılaştığınız davanın niteliğine uygun olarak farklı yaklaşımlar gösterebilirsiniz.

Farklı davaları alarak para kazanabilir, yeni ekipmanlar satın alabilir ve dairenizi özelleştirebilirsiniz.

Shadows of Doubt Sistem Gereksinimleri

Steam tarafından önerilen Shadows of Doubt sistem gereksinimleri şu şekilde: