Shady Knight, zorlu şövalyeleri alt edip sınıra kadar ulaşmaya çalıştığınız hızlı tempolu bir aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Platformlar arasında parkur yaparak rakiplerinizi avladığınız Shady Knight, oyunculara hızlı tempolu bir aksiyon deneyimi sunuyor. Hızlı kılıç kullanımı, akıcı yetenekler ve bitmek bilmeyen kaosta düşmanlara karşı savaşabilirsiniz.

Parkur ve dövüş mekaniklerini birleştiren Shady Knight, grafik açısından da mükemmel iş çıkartıyor. Modellemeler ve dövüş animasyonları, hem oyuna iyi bir şekilde işlenmiş hem de atmosfere uygun tasarlanmıştır.

Karakter ve ortam yetenekleri olmak üzere iki farklı tür bulunmaktadır. Hem kendi karakter yeteneklerinizi kullanabilir hem de haritadaki bazı noktalarda yetenek kapsülleri alabilirsiniz. Yeteneklere örnek olarak, bastığınız herhangi bir kapsül sizi en yükseğe fırlatabilmektedir.

Shady Knight İndir

Shady Knight'ta, kılıcınızı ve okunuzu kullanarak rakibinize hasar verebilirsiniz. Akıcı platformlar arasında akrobatik okçuluğunuzu gösterebilir ve çeşitli kombolar yapabilirsiniz. Tüm becerilerinize rağmen sizi oldukça fazla zorlayacak şövalyeler vardır. Tüm düşmanları alt edip sınıra kadar ulaşın.

Siz de Shady Knight indirerek, hızlı tempolu bir aksiyon deneyimi yaşayabilirsiniz.

Shady Knight Sistem Gereksinimleri