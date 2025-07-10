ShortMax APK, drama deneyiminizi yeni boyutlara taşıyabileceğiniz bir kısa dizi uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kısa film ve dizi uygulamaları arasında yer alan ShortMax APK, ilgi çekici dram içeriklerini kullanıcılara sunuyor. Yüzlerce farklı dizi arasından istediğinizi seçebilir ve son derece popüler dizileri izleyebilirsiniz. Dizilerin süresi kısa olduğu için istediğiniz her yerde boş zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz.

ShortMax APK, farklı yapımların aksine orijinal içerikleri de içerisinde barındırmaktadır. Dram, romantizm ve gerilim gibi çeşitli kategorilerdeki içeriklerin tadını çıkarın. Esrarengiz vakaları çözün, duygusal anlar yaşayın veya heyecan verici dizileri deneyimleyin.

ShortMax APK İndir

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde aradığınız her türlü içeriğe ulaşabilir ve önerilen dizilere göz atabilirsiniz. İzlediğiniz kategorilere ve içeriklere göre öneri alacaksınız. Ana sayfaya göz atarak yeni içeriklere ulaşabilir, dizilerin tanıtımlarını okuyabilir ve kısa bölümleri izlemeye başlayabilirsiniz.

İzlediğiniz veya izlemek istediğiniz dizileri listenize ekleyebilirsiniz. İster bölümleri isterseniz de dizilerin tamamını favorilerinize ekleyerek kendi listenizi oluşturun.

Siz de ShortMax APK indirin ve farklı kategorilerde orijinal kısa dizilerin tadını çıkarın!

ShortMax Uygulaması Özellikleri