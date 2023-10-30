Arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayabildiğiniz Silent Rain'de, malikanenin sırrını ortaya çıkarın ve piskopat doktora yakalanmayın.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

1 ila 4 oyuncu arkadaşınızla birlikte oynayabildiğiniz Silent Rain'de, gizemli evdeki sırları çözün ve evin içindeki piskopata yakalanmayın. Arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynadığınız bu oyunda, evdeki tüm bilgileri toplamanız gerekmektedir. Yalnız bu hiç de kolay değil. Evin içinde sizi yakalamak ve öldürmek isteyen bir doktor bulunuyor. Bu gizemli doktorun sırrını çözmek ise sizin elinizde.

Malikanenin odalarını keşfedin ve önemli eşyalar hakkında bilgi sahibi olun. Hayatta kalmak için gerekirse durduğunuz yerde saklanmalısınız. En iyi zamanı seçin ve işe koyulmaya başlayın. Arkadaşlarınızla kordinasyonlu bir şekilde çalışın ve zorlukları aşmak için topladığınız farklı nesneleri kullanın.

Silent Rain İndir

Oyun grafikleri ve hikayesiyle oldukça iyi görünüyor. Biraz zor olsa da, yılmadan tekrar tekrar Silent Rain'i bitirmeye çalışın. Her oynadığınızda farklı özelliklerin farkına varacaksınız. Siz de en hızlı şekilde oyunu bitirmek istiyorsanız Silent Rain indirerek, malikanenin sırlarını çözebilirsiniz.

Silent Rain Sistem Gereksinimleri