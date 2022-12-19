SimSimi APK, sorular sorarak yanıtlarını alabileceğiniz ücretsiz ve eğlenceli bir robotla mesajlaşma uygulamasıdır.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

SimSimi APK, sadece tek bir ekrandan oluşan basit ama bir o kadar da şaşırtıcı bir Android mesjalaşma uygulaması. Şaşıracağınız nokta ise arkadaşlarınız yada tanıdıklarınız yerine SimSimi adı verilen sevimli robot ile konuşmanız. Sorduğunuz sorulara özenle cevap veren SimSimi, bildiği tüm konularda sorularınızı yanıtlayabiliyor.

SimSimi APK İndir

Herhangi bir kayıt işlemi olmadan giriş yapabildiğiniz SimSimi'nin giriş ekranında soru sormak ve yanıt almak için bir dil seçmelisiniz. Sade bir mesajlaşma uygulaması olmasına rağmen keyifli bir kullanıma sahip olan SimSimi APK uzun yıllardır Android platformunda yer alıyor ve oldukça popüler.

SimSimi'ye nasıl olduğunu sorabilir yada neler yapmaktan hoşlandığını sorabilirsiniz. Alacağınız hızlı ve doğru yanıtlar sizi şaşırtabilir. SimSimi'nin en güzel özelliklerinden bir tanesi ise bilmediği bilgileri ona öğretebilmeniz. Diğer kullanıcılar tarafından da otomatik denetlenen öğretilen sözler, kötü olması durumunda SimSimi'nin verilerinden çıkartılmaktadır. Bu nedenle SimSimi'ye kötü sözler öğretmeyin.

Size arkadaşlık yaparak sizle mesajlaşabilen SimSimi'ye makyaj bile yapabiliyorsunuz. Mesajlaşma roboto olarak adlandırılan SimSimi çok amaçsız görünse de, gerçekten kullanırken keyif verdiğini söyleyebilirim. Geliştiricisi tarafından yapılan açıklamaya göre yakın zamanda tamamen güncellenerek baştan aşağı yenilenecek olan SimSimi, hem daha fazla dil desteğine hem de daha kullanışlı özelliklere sahip olacak gibi duruyor.

Arkadaşınız ile mesajlaşır gibi mesajlaşabildiğiniz SimSimi'yi Android telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak hemen indirerek SimSimi oynayabilirsiniz.