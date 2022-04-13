SKILL: Special Force 2, ücretsiz oynanabilen aksiyon dolu bir FPS oyunudur.

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Video oyun tarihinin şimdiye kadar en büyük ilgi görmüş türleriden biri de şüphesiz FPS'ye ait. Biz onu daha çok Counter-Strike, Half-Life veya Doom gibi isimlerden tanısak da, birinci kişinin gözünden gördüğümüz ve etrafa ateş saçmayı sevdiğimiz FPS oyunları modern oyun dünyasında da hala birinci sırayı oynamayı başaran yapımlar.

Hikaye ve kurgusuyla ön plana çıkan FPS oyunlarının aksine, gelişmekte olan internet dünyasının bir diğer kaçınılmazı da online oyunlar oluyor. Online FPS oyunları hala oyuncular için pastanın büyük bir dilimini kaplarken maalesef her oyun tüm oyunculara hitap etmeyebiliyor. Özellikle kaliteli FPS oyunlarının yüksek ücret istemesi nedeniyle online oynanabilen, eğlenceli FPS'ler arasında çok fazla gelgit yaşıyoruz.

Neyse ki Gameforge gibi oyuncu dostu firmalar hiçbir ücret istemeden, her tarz oyunların ücretsiz bir örneğini oluşturarak oyuncu kimliklerini genişletmeye devam ediyorlar. Özellikle oynaması ücretsiz, yani Free to Play diye tabir ettiğimiz oyunlar tüm sektörü kasıp kavururken, online bir FPS oyunu olarak SKILL de şimdiden birçok oyuncuyu başına kitlemiş durumda.

SKILL hakkında ilk bahsetmemiz gereken şey kesinlikle oyunun grafikleri. FPS oyuncuları genellikle grafiklere büyük önem gösterirken, SKILL de ücretsiz bir oyun olmasına rağmen piyasadaki büyük yapımlara taş çıkartacak cinsten grafikler sunuyor. Tabii bunu oyunun Unreal Engine 3 grafik motoruyla geliştirilmesine bağlıyor, "isteyen yapıyor," demeden geçemiyoruz. Haritalar, çevre kaplamaları, aksiyon animasyonları ve silah tasarımlarına kadar SKILL'deki grafik kalitesi gerçekten oyunu parmakla göstertecek cinsten.

Oynanış konusunda ise yine yeni nesle yaraşır bir mekanik izleyen SKILL, hız ve refleks üzerine kurulu yapısıyla oyuncularına ter döktürüyor. Açıkçası oynanış konusunda rahatlıkla Counter-Strike: Global Offense üzerinden gidebiliriz. Battlefield ve Call of Duty gibi farklı mekanikler üzerine yürüyen FPS'lerdense SKILL, oyuncunun refleksini ve yeteneklerini ölçmek için yaratılmış.

SKILL: Special Force 2 İndir

SKILL'in son zamanlarda oyuncu sayısını katlamasının en önemli nedenlerinden biri de şüphesiz oyunun e-spor dünyasına çok açık olması. Ülkemiz içinde de düzenli olarak oluşturulan turnuva ve etkinliklerle binlerce oyuncu çatışmadan çatışmaya koşuyor, savaş sahasında yeteneklerini test ediyorlar. Eğer siz de hızlı FPS oyunlarından hoşlanıyor ve rekabetçi oyun ortamlarını seviyorsanız SKILL'i kesinlikle denemelisiniz.

SKILL: Special Force 2 Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: P4 3,0 GHz veya benzeri

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: Geforce 6600 veya benzeri

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7

İşlemci: Core2 Duo E6600 veya benzeri

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Geforce 8600 GT veya benzeri

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan