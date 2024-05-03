Hemen Skul: The Hero Slayer indirin ve bu zorlu platform oyununda yeteneklerinizi sınayın.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

SouthPAW Games tarafından geliştirilen ve NEOWIZ tarafından 2021 yılında yayınlanan Skul: The Hero Slayer özünde 2D bir aksiyon platform oyunudur. Oyunda Demon King'in kaleyi savunan tek iskelet askeri Skul olarak oynuyoruz. Oyun side-scrolling platform mekanikleri ve roguelike özelliklerle zenginleştirilmiş sürekli değişen ve size meydan okuyan haritalara sahiptir. Skul başına geçirdiği farklı kafatasları sayesinde yeni yetenekler kazanabilir. Bu da her bir kafatasının kendine has saldırı menzili, hızı ve gücüne sahip olmasını sağlar.

Oyuncular çift kafatası kullanarak kişisel oyun tarzlarına uygun kombinasyonları seçebilir ve savaşın ortasında bu kafataslarını değiştirerek düşmanlarını yenilgiye uğratabilir. Her bölümün sonunda, yaşamın acıları ve nefretinden beslenen ve her şeye hükmeden karanlık bir kristal olan Dark Quartz ile devasa boss'larla yüzleşirsiniz.

Skul: The Hero Slayer İndir

Hemen Skul: The Hero Slayer indirin ve zorlu dövüşler ile kendinizi test edin. Karşınıza çıkan zorlu, devasa bossların üstesinden gelin.

Skul: The Hero Slayer Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7+

İşlemci: Dual core from Intel ya da AMD at 2.8 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 ya da daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: DirectX 9.1+ ya da OpenGL 3.2+