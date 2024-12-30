Slipgate, dünyanın sonunu getirmeye çalışan iblisleri durdurmaya çalıştığınız bir FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

90'ların retro grafiklerine ve oynanışına ev sahipliği yapan Slipgate, sizi iblislerin istila ettiği bir askeri üsse konuk ediyor. Askeri üssün içerisinde bulunan iblisleri öldürmeye çalıştığınız shooter oyununda, korkusuz bir denizci olan Jack "Hammer" Thompson'u canlandıracaksınız.

Bir yandan iblislerle çatışırken, diğer yandan ise karınızı kurtarmak zorundasınız. Her koridorda mükemmel temalı savaşlara katılın ve dünyanın sonunun gelmesini engelleyin.

Gizemli laboratuvarlardan yıkılmış karakollara, antik tapınaklardan düşman dolu koridorlara kadar gideceksiniz. Kahramanınızın bedeninin bir insan olduğunu unutmayın ve savaşlarda dikkatli olun. Herhangi bir düşman pençesi ölümcül etki yaratabilmektedir.

Karakterinizi daha fazla geliştirmek için düşmanlarınızı öldürmelisiniz. Düşmanlarınızın gücünden beslenin ve yeteneklerinizi en üst seviyeye kadar çıkarın.

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Pompalı tüfekler, otomatik tüfekler ve çeşitli egzotik silahlar oyunun cephaneliğinde bulunmaktadır. Oyuna başlarken pompalı tüfekle başlayın ve gitgide elinizdeki silahı geliştirin.

Siz de Slipgate indirerek, eskiye dönük retro bir aksiyon FPS deneyimi yaşayabilirsiniz.

Slipgate Sistem Gereksinimleri